والد ابراهيم سعدون: راسلت بوتين ورئيس دونيتسك.. وصحة ابني تدهورت

هبة بريس - الرباط

كشف الطاهر سعدون، والد الطالب المغربي ابراهيم سعدون المحكوم بالإعدام من طرف محكمة دونيتسك الموالية لروسيا، أنه راسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية دونيستك للعفو عن ابنه.

وقال والد ابراهيم في الندوة الصحفية المنعقدة صباح يومه الاثنين، بالرباط “راسلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلبت تدخله كأب من باب الانسانية”.

وأضاف ذات المتحدث “كما راسلت رئيس جمهورية دونيتسك لأنه قال في تصريحات أنه ينتظر تدخلات لفائدة ابراهيم ولو من جهات غير رسمية.”.

ولفت والد ابراهيم، أن الحالة الصحية لابنه تدهورت وتظهر عليه علامات قلة النوم بسبب التفكير في مصيره، مجددا شكره للجيش الروسي بسبب الحفاظ على حياته بعد أسره وجددا ثقته في القضاء وفي إيجاد حل لابنه”

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