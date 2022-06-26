الأحرار يجددون الثقة في عياش منسقا جهويا

2022-06-26 / 18:14
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هبة بريس _الرباط

جدد مناضلو حزب “التجمع الوطني للأحرار” بجهة العيون الساقية الحمراء، ثقتهم في عضو المكتب السياسي محمد عياش، منسقا ‏‏جهويا للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال أشغال المؤتمر الجهوي للحزب، المنعقد امس السبت بمدينة العيون‎.‎‏ وهو المؤتمر ‏الجهوي السابع الذي نظمه حزب الحمامة مند شهر ماي المنصرم، حيث سيتم تنظيم المؤتمرات الجهوية بالجهات 12.‏

وترأس المؤتمر، القيادي مصطفى بايتاس، كما عرف حضور مجموعة من أعضاء المكتب السياسي، على غرار محمد شوكي، ‏‏البرلماني ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، ومحمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين، ومحمد عياش، ‏‏إضافة إلى برلمانيين منتمين لمختلف أقاليم الجهة ورؤساء التنظيمات والهيئات الموازية للحزب على المستوى الجهوي.‏
إلى ذلك، أدان أعضاء المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” خلال مشاركتهم في المؤتمر الجهوي إقدام مجموعة من ‏المهاجرين غير الشرعيين، المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، اقتحام السياج الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية، ‏معتبرين أن هذه الأفعال تهدف لتشويه صورة المغرب باعتباره أحد أبرز الدول في مكافحة الهجرة غير الشرعية‎.‎

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