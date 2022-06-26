الأحرار يجددون الثقة في عياش منسقا جهويا
جدد مناضلو حزب “التجمع الوطني للأحرار” بجهة العيون الساقية الحمراء، ثقتهم في عضو المكتب السياسي محمد عياش، منسقا جهويا للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال أشغال المؤتمر الجهوي للحزب، المنعقد امس السبت بمدينة العيون. وهو المؤتمر الجهوي السابع الذي نظمه حزب الحمامة مند شهر ماي المنصرم، حيث سيتم تنظيم المؤتمرات الجهوية بالجهات 12.
وترأس المؤتمر، القيادي مصطفى بايتاس، كما عرف حضور مجموعة من أعضاء المكتب السياسي، على غرار محمد شوكي، البرلماني ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، ومحمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين، ومحمد عياش، إضافة إلى برلمانيين منتمين لمختلف أقاليم الجهة ورؤساء التنظيمات والهيئات الموازية للحزب على المستوى الجهوي.
إلى ذلك، أدان أعضاء المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” خلال مشاركتهم في المؤتمر الجهوي إقدام مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، اقتحام السياج الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية، معتبرين أن هذه الأفعال تهدف لتشويه صورة المغرب باعتباره أحد أبرز الدول في مكافحة الهجرة غير الشرعية.