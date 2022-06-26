الطوفان سعد لمجرد … خوليو العرب الذي أنقذ سفينة الفن العربي من الغرق

سعيد سونا – باحث في الفكر المعاصر

رغم كل نجاحاتك الطافحة ، التي اغتصبت بكارة المستحيل ،،،، ورغم أنك أنهيت حربك مع الفشل بعدما دفنته في صحراء جرذاء، و أرديته قتيل ،،،، ووضعت الأغلال على رقاب كل من استبشع هذا النزوع المكثف نحوى اقتحام حصون المجد من كل أبوابه ،،، رغم كل هذا وذاك لم ترتوي من تقطيع حبالك الصوتية ، في إزهاق الفرايا، وجلب المجد ، وازهاق ماتشتت من بقايا أحلام، كانت تجول في خلد رواد الزمن الجميل ، لكنها لم ترى النور ، والسبب قصور الفن العربي في اقتحام نادي الفنون الكونية ، بفضائتها الفسيحة ، ليس هذا هوانا وخذلان منهم ، بل لأنهم أبناء وطن عربي جائر، لم يستسنوا كما استسن سعد لمجرد … هكذا هو اسمه … صحيح اسم على مسمى ،،،، فهو وجه السعد على الفن العربي الذي انقذه من الغرق ، وهو الفنان المتجرد من كل خصال الفنطازيا وشظايا الغرور …

تقول الحكمة اليونانية ،،، لولا المشقة لساد الجميع ،،، لكنها قوة الشكيمة ، والصبر الفولاذي، والوثوق في النفس … هي من جعلت كل من آمنوا بقدرتك على إدراك عنان السماء ، يشيعونك الآن أميرا متخما بالبياض ، على الأغنية العربية ، المتشبعة بتقاسيم وسحنة محيا الفنون الكونية …

والجميل في الأمر ،،، هو هاته السمفونية المغربية المتواصلة ، والخالية من كل نشاز ، والتي أقسمت الا تقف ، في سعيها الحثيث ، نحوى الريادة عربيا وافريقيا، ولما لا عالميا ،،، فلا غلو في ذلك ، فالعالم لازال يقرأ صفحات المجد الخوالي ، للمملكة الشريفة ، التي لن تنتهي حتى تلتحق بالدول العظمى، في جميع المستويات ، وفي كل المجالات ، سياسيا ، علميا، ثقافيا، اقتصاديا، رياضيا، وفنيا …. لهذا لم يكن سعد نقطة ضوء في ظلام دامس ، بل كان حجة أخرى على أن ماتحقق من قبل ، لم يأتي من فراغ ، بل هو توفيق رباني ، واجتهاد انساني مغربي ، جعل المتربصون يخرون صاغرين ركعا، بألسنة مسمومة لاتفضي إلى حرث ولا غلة …

غادر سعد أمريكا، متأبطا بأحلام كانت تبدو له ، أضغات أحلام ليس إلا ،،،، خصوصا أنه غادر بلاد العم سام وسمعته في الحضيض ، بعد اتهامه بجريمة اغتصاب ،،،، لكنه كان متأكدا أنه لايوجد سطح مدهش ، بدون عمق مرعب ،،، لهذا لم يستوسم الجميع ، أن كبريائه الوديع لايفصح عن مكنونه، فهو الكافر بالعتمة والليل البهيم ، والمبتسم في وجه كل من جربوا كل زقاق الشر ،،، لانهاء أسطورة قادمة بطوفان مرعب … لذلك لم يعطي الدنية ، ولم يستسلم ، فالفن جزء من دمه ، وزاده في تفجير كل طاقته التي لم يتعرف عليها الشامتون… نعم هاهي أغنية ” انتي باغية واحد ” تجعل العالم يتورط في عشقها، بجميع لغاته ، فكانت قنبلة جعلت سعد لمجرد على لسان كل عشاق الفن وأعداءه…. لتتوالى الاغنيات والانجازات ، وشراهة تحطيم الأرقام القياسية ، إلى حدود بلوغ مليار مشاهدة في أغنية واحدة ” لمعلم ” وهي سابقة في تاريخ الفن العربي والافريقي ،،، وحتى العالمي لأن من وصل لهذا الرقم ،،، فنانون لايتجاوزون أصبع اليد الواحدة …رغم أن الفترة الفاصلة بين نقطة البداية والمليار ،،، فترة “فضائح ” واتهامات بالاغتصاب في فرنسا لم يحسم فيها القضاء بعد … الأمر الذي صدم عشاقه مرددين المقولة المصرية الكئيبة ” الحلو مايكملش ” …. هيهات في برهة زمن عاد سعد لصديقه النجاح …. وهاته المرة ،،، بكليبات عالمية ، وايقاعات كونية ، تنهل من فن البوب ، وباقي الفنون العالمية ، لكن بنفس مغربي عربي ، فاتسعت شهرته ، إلى كل بقاع البسيطة …

كل هاته الخلطة ،،، جعلت سعد عبقرية متفردة unique … لايشبهه أحدا ،،، فقد كذب من قال ” يخلق من الشبه أربعين ” … لا ومليار لا … فالذي ظن أن سعد ينتمي لجيل الأغنية الشبابية التي اكتسحت العالم العربي ، كان واهما !!! فمع طول المسافة ظهر من يمتلك النفس الطويل والعميق الذي لاينفذ ،،، فهل يستوي سعد مع حاتم عمور ، والدوزي ، ودنيا باطمة ، وابتسام تسكت ، وسلمى رشيد ، وحتى اسماء المنور مثلا … يقولون أن الإنسان هو الأسلوب ،،، فعلا الجملة صحيحة … لقد صنع سعد ملحمة جعلت منه وحيد عصره ، فيمكنك أن تتكلم على جميع الفنون ، لكنك لن تستطيع ولو حاولت مليار مرة ، أن تحسب سعد على فن واحد دون غيره ،،، فإذا أردت أن تقارن سعد لمجرد مع فنان اخر ،،، انت مجبر أن تقارنه بسعد المجرد نفسه … لأنه يسعى في كل مرة إلى الانتصار على نفسه ،، فسعد ينافس سعد ؟؟!!

إلى أن أصبح الأغلى عربيا وافريقيا في الأجر الذي يتلقاه ، لإحياء الحفلات، بطريقة مرعبة ، تنتمي للخيال العلمي – science-fiction – بعدما عزز جيشه العرمرم ،،، بفرقة موسيقية تضم أفضل الموسيقيين … وأكبر الراقصين والراقصات ، علميا ضف إلى هذا وسامة الرجل الطاغية ، واناقته التي أدهشت كبار نجوم العالم …

إذن لم يتبقى لنا الا أن نطرح السؤال التالي :

ألم يقولوا أن فن الراي، والشاب خالد بالضبط ،،، هو الفن العربي الوحيد الذي وصل إلى العالمية ؟؟؟

صدقوني هذا الكلام أصبح بلا معنى الآن ،،، بعدما وصل ” فن سعد المجرد ” نعم هكذا اسمه ،،، إلى قمة العالمية … فقد كنا نقول أن الراي هو ” زواج الأغنية العربية والغربية بنجاح ” ،،، والان نحن بصدد ” زواج سعد لمجرد بالعالمية بابهار ” … ومن يدعي النجاح زورا تكذبه شواهد الامتحان ،،، فهل وصل خالد إلى رقم المليار في أغنية واحدة ؟؟؟ إذن فالخلافات والتقديرات عندما تختلط، نلجأ للأرقام ،،، فمجموع مشاهدات جميع أغاني سعد تتجاوز المليارين … ومبلغ إحياء حفلاته يفوق خالد بعشر مرات ،،، إذن لنقفل هذا الباب الذي يدخل في مقولة ” توضيح الواضحات من المفضخات ” … ولو أن الأمر استفز الشاب خالد وجعله يفقد تحفظه وصوابه ويصرح : ” لمجرد عمل مشكلة في أمريكا، وهرب، وعمل مشكلة ثانية والناس التزمت الصمت، والمشكلة الأخيرة كانت كبيرة.. هو ضيع روحو ضيع نفسو “… لكن سعد تجاوز محنته، بدون أن يرد على أحد ، فقد كان عملاقا في تدبيره لمرحلة مابعد محنته ، فقلوب العظماء مملوءة بالعطاء ، دون الالتفات للهوامش … مع احترامنا الشديد لفناننا المغربي الجزائري ،،، الشاب خالد …

سعد المجرد الآن الأفضل عربيا وإفريقيا، ومن بين أفضل الفنانين عالميا ، هكذا نقولها والواقع يؤكدها … فمن خرج من صلب البشير عبدو ، وحملته بطن سيدة اسمها لالة نزهة الركراكي ، لايمكن الا يكون هكذا … إنه النبوغ المغربي ياسادة .

كاتب هذا المقال الذي ينتمي إلى عالم الإعلام والفكر ، هو فنان راي كذلك ، سبق له أن شارك في سهرة بمدينة وجدة كان سعد هو نجمها … يمكنه أن يقول لكم ،،، بعدما تحدث مع سعد أن الرجل هرم كبير بتواضعه ورزانته وأخلاقه ، خصوصا عندما سألني ” خويا سعيد واش الجمهور عجبو الحال ” لقد زلزل الحفل ولازال يسأل عن منسوب رضى الجمهور عنه !!! كم انت كبير يا ابن الكبار …. لذلك اقول لك اخي سعيد بلسان كل من يقدرك ،،، إياك ان تجعلنا أحجية أمام الأعداء … إياك أن تخيب ظننا ، وتسيل دمعنا ، وتفتق قلبنا ، وانت تخون ” عشمنا فيك ”

فها انت الان تنقذ كل الفنانين العرب ، الذين أصابهم البوار والكساد، وضاقت بهم للارض … فقد خلصت الواحدة تلوى الآخر، وظهروا أمامك فنانين من ورق ، وكانت آخرهم اليسا التي أعدت لها الروح بعدما مكنتها من العودة إلى الاضواء ، وانقذت معها سفينة الفن العربي من الغرق …

سعد لمجرد المغربي الأصيل، العاشق لملكه ووطنه ، يهدي كل انجازاته لصاحب الجلالة ،،، فهاهو يغرد قائلا ” لحيبان ، في هذه اللحظة التاريخية اود ان اهنئكم على انجازكم انتم ، الذي هو اضعاف مجهودي و مجهود كل فرد اشتغل على هذا المشروع الضخم برمزيته و بايجابيته التي عمت بفضل رب العالمين العالم باسره ، عاشت الاغنية العربية و عاشت الاغنية المغربية .

اهدي هذا النجاح لسيدي و تاج راسي ملك بلادنا و فخرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و سدد خطاه ، ثم اهديه لوالديّ الحبيبين للا نزهة الركراكي ضي عيني ، و سيدي البشير عبدو بابا حبيبي .

و في مسك الختام اريد ان اهديه لكم يا اغلى و اوفى فانز في العالم

كيف ما وعدتكم ، انتظرو هديتكم حبايب قلبي … الحب الحب الشوق الشوق ”

– لابأس أن نعزز مقالتنا هاته

ببعض المصادر الموثوق بها لتعضيض ماسبق :

– سعد المجرد وحكاية المليار مشاهدة :

أصبح المغني المغربي سعد لمجرد أول فنان عربي وإفريقي يبلغ عتبة المليار مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”، من خلال أغنيته “إنت معلم”، ليدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكسرت أغان عالمية حاجز المليار مشاهدة خلال السنوات الماضية ولم يكن بينها واحدة لفنان عربي أو إفريقي، وأشهر تلك الأغاني “وكا وكا” (2010) للمغنية الكولومبية شاكيرا، و”غم غم ستايل” (2012) للمغني الكوري الجنوبي بساي، والتي تربعت على عرش يوتيوب لسنوات.

وسبق أن دخل لمجرد إلى موسوعة غينيس سنة 2015، بعد نسبة المشاهدة العالية التي حققها فيديو كليب أغنية “إنت معلم”، حيث تخطى الـ20 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب في أقل من أسبوعين، وبعدها تخطت نسبة مشاهدة العمل الـ41 مليون مشاهدة في أقل من شهر ونصف الشهر.

ونشر كليب الأغنية في 2 مايو 2015، وبلغت حاجز المليار مشاهدة بعد 7 سنوات.

وحصل سعد لمجرد في يوليو 2020على الدرع الماسي لقناة “يوتيوب” بعد بلوغ عدد المشتركين على قناته 10 ملايين.

جدير بالذكر أن أغنية لمجرد حاليا التي جمعته بالمغنية اللبنانية إليسا “من أول دقيقة”، تجاوز عتبة 57 مليون مشاهدة خلال 15 يوما من بثها عبر قناة إليسا على اليوتيوب، واستطاعت في وقت سابق الوصول إلى الترند العالمي.

المصدر: مواقع إخبارية

– علاقة سعد لمجرد بالبوب المغربي :

بالتأكيد سمعت، ولو عن طريق الصدفة، أغنية انتي باغية واحد أو أغنية إنت لمعلم، أو على الأقل سمعت اسم سعد لمجرد. وإذا كنت مهتمًا بالموسيقى، لابد وأن أرقام المشاهدات على اليوتيوب، التي وصلت إلى الملايين، وما تبعها من زّخم إعلامي حولها، قد أثار انتباهك. إن تملكك الفضول، من الممكن أن تكون تعرّفت على أسماء أخرى من هذه الموجة المغربية التي تسمّى في المغرب الأغنية العصريّة المغربيّة – وهي تسمية لنوع موسيقى البوب الحديثة التي ظهرت مؤخرًا بشكل يذكرنا ببداية انتشار هذه النوعية في مصر في الثمانينيّات.

بداية، يجب الاعتراف بالتقصير المشرقي تجاه الموسيقى المغربيّة، والذي يعود إلى عوامل كثيرة أهمّها حاجز اللهجة التي لطالما وقفت عائقًا في طريق التعاطي مع المنتج الفني المغاربي بصفة عامة. إذ نجد أن أغلب الموسيقيين المغربيين المعروفين لدي جمهور المشرق غنّوا بلهجات مصريّة وخليجيّة ولبنانيّة، الأمر الذي كسرته موسيقى الراي بشكل محدود بخلقها لتوليفة وصوت جديدان على الأذن العربيّة استطاعت معه التغاضي عن فهم معاني الكلمات الصعبة، والوصول بشكل ما إلى جوهر تلقّي الموسيقى بغض النّظر عن اللغة أو اللهجة.

رغم العدد الكبير من الفنانين المغاربة الذين قدموا الموسيقى العربيّة الكلاسيكيّة بلغة عربيّة فصحى من خلال القصائد المغنّاة، أو بلهجة بيضاء مفهومة لدى جميع العرب، إلا أن ضعف تسويق هذا المنتوج المغربي الجيّد وعدم استهدافه المشرق بالأساس، إضافة إلى عدم دخول المغرب عصر الفضائيات والمحطات التلفزيونية التي تقدّم محتوى يستهدف كل العرب، وتلتزم إلى يومنا هذا بسياسة وجود القنوات المحليّة فقط، جعل من أسماء كبيرة مثل عبد الهادي بلخياط، الدوكالي، الإدريسي، ومحمد الحياني، وصولًا إلى نعمان الحلو في تسعينيّات مغربيّة مجهولة في المشرق، حيث اقتصر سماعها ومعرفتها على نخبة السميعة المشارقة، وهي مجموعة ضئيلة بطبعها، تسعى خلف الموسيقى وتقوم بمجهود في البحث عنها، على عكس النسبة الأكبر التي تتعاطى ما هو متوفر أمامها، ويفرضه السوق التجاري الذي يحتكر الأذن العربية.

لسنوات طويلة، كان السيناريو الأفضل للفنانين المغاربة الذين قدّموا موسيقى البوب، أو كما يطلق عليها أيضًا الشبابيّة الخفيفة، والذي حافظ على تمثيل مغربي داخل السوق العربي– وتحديدًا في سوق موسيقى البوب التجاريّة، هو بداية محدودة في المغرب، ثم الانتقال سريعًا إلى دول المشرق في هجرة فنية كاملة وانسلاخ شبه تام عن اللهجة والتأثر بالتراث الموسيقي المغربي بأنواعه المختلفة والمتعددة. اختلف هذا الأمر الآن، لتشهد السنوات الاخيرة رجوع العديد من الأسماء، مثل: أسماء المنور، وسميرة سعيد1 لإنجاز تجارب في الديار بعد تغيّر محددات السوق الفني، وظهور موجة جديدة من الموسيقى المغربيّة. كما لا يمكننا استبعاد عامل ارتفاع عدد المهرجانات الموسيقية في المغرب والتي تستقطب الملايين من حول العالم سنويًا.

ما الذي تغير إذًا؟ وما الذي قلب السيناريو ليصبح للأغنية العصريّة المغربيّة – كما تُسمى في المغرب – جمهور مشرقي كبير ومشاهدات بالملايين على اليوتيوب تفوق كل نجوم العرب؟

في أسباب انتشار الموسيقى المغربية الجديدة

عربيًا، تحتل المغرب واحدة من المراتب الثلاث الأولى في مشاهدات اليوتيوب. وذلك عائد إلى فقر المحتوى التلفزيوني، وعدم إشباعه لقطاعات كبيرة من المغاربة الذين وجدوا في اليوتيوب قبلة وبديلًا جديدًا، إضافة إلى جمهور معروف عنه استهلاكه الكبير للموسيقى المحلية والعالميّة2. أدّى ذلك إلى زخم في المحتوى المغربي على اليوتيوب، سواءً برفع الموسيقى القديمة والتراثيّة التي كان يتعذّر الوصول إليها من خارج المغرب، أو برامج الويب بشتى أنواعها. سبّب هذا الزخم انتعاشة مباشرة لصناعة الفيديو كليب المغربي التي وجدت ضالّتها في منصة مجانيّة مباشرة للجمهور تُغنيه عن محدوديّة القنوات التلفزيونيّة.

إذا تساءلنا عن انتشار الموسيقى الجديدة داخل المغرب قبل أن تنطلق خارجها، فالجواب هو الراديو. تتميّز المغرب بكثرة محطات راديو تحظى بانتشار جماهيري كبير، وتُعتبر والموسيقى التي تلعبها جزءًا من الحياة اليوميّة. المثير للاهتمام، أنّه في السنوات الخمس الأخيرة، عملت محطات الراديو مثل (هيت راديو، شدى إف إم، أصوات وغيرها)، إلى جانب الدخول كرعاة إعلاميين لأغلب التظاهرات الفنيّة، على استغلال اليوتيوب كبديل عن محطات التلفزيون. إذ هناك مشاهدات بالملايين لبرامج راديو حيّة، جرى تصويرها خلال اللقاءات الإذاعيّة مع الفنانين والمشاهير للحديث عن ألبوم أو أغنية منفردة تظهر وتحقق نجاحًا بهدف تحقيق انتشار أكبر وتحقيق ملايين المشاهدات في أسابيع قليلة.

أغنية إنتي لسعد لمجرد مثالًا على الزّخم

حقّقت الأغنية ٥٢ مليون مشاهدة للفيديو الرسمي فقط (حتى تاريخ كتابة هذه السطور)، وملايين المشاهدات عبر قنوات اليوتيوب الأخرى، وملايين المشاهدات لفيديوهات صنعها هواة من جنسيات مختلفة عربية وغير عربية، وحتى الأطفال غير العرب. ثم ظهرت رقصة إنتي التي انتشرت في الخليج، والتي دفعت الإعلام الخليجي لمناقشة هذه الظاهرة في العديد من البرامج، إلى حد الهجوم عليها كتيار جديد دخيل على المنطقة.

كل هذا الزخم صنعته في الأساس برامج إذاعيّة مغربيّة مصوّرة على اليوتيوب مهّدت لإصدار الأغنية أوّلًا، ثم استضافت سعد لمجرد والمنتج الفني للأغنية دي جي فان، اللذين قدّما إصدارات وتوزيعات جديدة حية لها، منها إصدار كوميدي، وإصدار استضافا فيه جمهور من الهواة لتقديم نسخة بالمشاركة مع سعد، ثم رقصة خاصة، في سلسلة لقاءات حققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب، وصنعت زخمًا حول الأغنية على مدار شهور، لتتحوّل إلى ما يشبه جانجام ستايل العرب، بالرغم من عدم وجود فيديو كليب مصور للأغنية بعد، والتي اقتصرت نسختها الأصلية على فيديو كتابي تضمّ صور المغني والمنتج الفني فقط.

ما هو أكثر إثارة للدهشة هو الفترة الزمنية القصيرة التي تحقّق فيها هذه الأغنيات نسبة مشاهدة بالملايين. إذ حقّقت أغنية نفس الموسيقي الأخيرة انت معلم، خلال ٣٠ يوم فقط من طرحها، أكثر من ٦٤ مليون مشاهدة، أي بمعدل ٢.١٣ مليون مشاهدة في اليوم الواحد. بالتأكيد يبدو هذا رقمًا عملاقًا إذا وضعنا بجانبه مثلًا أرقام فيديو كليب سي السيد لتامر حسني مع مغني الراب سنوب دوج، والذي صدر بتزامن مع أغنية إنتي وحقق ١٧ مليون مشاهدة على اليوتيوب خلال ٢٢ شهرًا، بالرغم من الدعاية الكبيرة من شركة الإنتاج الضخمة، والاحتفاء الكبير بهذا الحدث على الفضائيات العربية.

سر الخلطة

مقارنة بالمشرق، تأخر المغرب في إنتاج هذا اللون الموسيقي، ولا أقصد أنه لم يكن هناك وجود لهذا اللون، فالمغاربة حاضرون منذ بداية صعود هذه الموجة في الثمانينيّات، لكن كان هذا إما بلهجات غير مغربيّة، أو بمنتج محدود لم تصدّره المغرب لباقي العرب – حيث يسيطر اللون الشعبي والموسيقى التراثية المغربية3 على الذوق المغربي العام. إضافة إلى موسيقى الراب والروك والريجا وغيرها التي أضيفت لها نكهة مغربية خاصة، وأصبحت لها قاعدة جماهيرية كبيرة.

ماهي إذًا الخلطة الجديدة التي يقدمها سعد لمجرد، حاتم عمور، حاتم ايدار، شوقي، هدي سعد، محمد الشرابي وآخرون، والتي مكنتهم من حجز مكانة مرموقة على يوتيوب بمشاهدات لا تقل عن العشرة ملايين للأغنية الواحدة؟

لهجة مغربية بسيطة

يصنّف المشرق اللهجة المغربيّة على أنّها أصعب اللهجات العربيّة على الإطلاق، حتى أن بعض القنوات الفضائية تخصّص لها ترجمة على شاشات برامجها. لكن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك، فالمغرب نفسه يحتوي على عدد كبير من اللهجات التي تتباين فيما بينها باختلاف المدن المغربيّة، إضافة للغة الأمازيغيّة. لذلك كان أهم تحدٍّ لهؤلاء النجوم الجدد هو الوصول إلى صياغة للحد الأدنى من اللهجة المغربيّة، والتي تتشكّل غالبيّتها من لهجة مدينة الرباط التي تتّسم بالبساطة والوضوح، إضافة لاستخدام حصيلة هذه اللهجة من المفردات والكلمات المشتركة مع باقي العرب، مع تطعيمها بكلمات مغربية يمكن فهمها من السياق العام لكلمات الأغنية، والتي أضافت لجاذبية الأغنية نفسها بعدًا جديدًا لدى المتلقي العربي “السعيد” بلهجة جديدة عليه – تمامًا كما حدث في بداية انتشار موسيقى الراي في المشرق العربي

علاقة سعد لمجرد بالبوب العربي :

هذا النص عن موسيقى البوب العربي. لتصفح عناوين مشابهة، انظر موسيقى بوب (توضيح).

موسيقى البوب العربى أو البوب العربى هو احدى أنواع موسيقى البوب والموسيقية العربية الأنتاج الأساسي لموسيقى البوب العربى في القاهرة مع بيروت التي تعتبر المركز التانى لأنتاج هذة الموسيقى وهى ثمرة نتيجة صناعة الأفلأم العربية التي تتمركز صناعتها في القاهرة النوعالأول الذي يجمع بين ألحان البوب صناعي مع عناصر من نمط مختلف الإقليمي العربي ويستخدم الآلات الوترية الغربية بما في ذلك الإيتار، وكذلك الألأت التقليدية في الشرق الأوسط اما الجانب الأخر من موسيقى البوب العربية هي لهجة والمزاج العام من الأغاني. الغالبية العظمى من الأغاني والموضوعات تميل إلى التركيز على، والشوق الفتنة وحزن، والحب في عموم القضايا.

تأليف الأغاني وتسجيل وتوزيع

الطريق إلى الشهرة في العالم العربى تختلف عن الطريق في الغرب فيقوم المنتج بعمل اغنية كاملة من اختيار الكلمات والموسيقى بدون اهتمام بموهبة المطرب ويتم تسجيل معظم الموسيقى في استوديوهات كما يحدث في الغرب. وتنزل الأغانى في شكل قرص مضغوط. في بعض البلدان يتم تحريم أنواع معينة من الأغانى تطبيقيا للشريعة الأسلأمية كما هو الحال في إيران يتم الأداء الحى غالبا عن طريق الشركة المنتجة.

الجانب الأستثمارى

هناك فرق كبير بين طرق الأستثمارالموسيقى في دول الشرق عن دول الغرب. خلأفا عن الغرب هناك نادرا مديري ووكلاء أو نظام التمثيل النسبي. سجل العلامات وعادة ما تكون الشركات الكبرى التي تحكم أشرطة الفيديو والموسيقى، وقنوات الموسيقى، والتوزيع، فضلا عن وظائف الفنانين، مثل عروض تأييد أو العربات الحجز. المنتجون والكتاب وتتبع عادة مع تسميات معينة. تطمح مغنية العربية يخلق عرض الفيديو وإرسالها إلى القنوات الفضائية التي تتخصص في هذا المجال، ومن ثم يصل إلى الشركة المنتجة لرؤيتهم على مثل هذا البرنامج والتوقيع عليها. تمت شهرة العديد من الفنانين اما عنطريق التبنى من قبل موسيقار كبير(اصالة) أو عن طريق أخرى كما هو حال مع(هيفاء وهبى)

خصائص وسمات

صوت البوب العربى يختلف من فنان لأخر لكن في الأغلبية يتضمن الألأت العربية والنغمات الغربية وهناك طريقة شائعة ادمج موسيقى البوب مع الموسيقى العربية ة مما أدى إلى غناء النغمات الغربية بالعربى. معظم اغانى البوب العربية تركزى على الموضوعات الرومانسية ولكن الصراعات الدولية مثل حرب الخليج في كثير من الأحيان مصدر إلهام الأغاني مثل “صدام حسين”، وهو ضرب 1991 أدى ذلك إلى جعل نجمات البوب العربى لحدوث حالة من الجدل مع حياتهم الجنسية فنانين مثل سميرة سعيد ونانسي عجرم، جئت نوال الزغبي، لطيفة، اصالة، أمل حجازي وهيفاء كلها تحت النار في وقت واحد أو آخر لاستخدام الجنس في موسيقاهم وأدى ذلك إلى فرض حظر على الموسيقى والأداء في بعض البلدان، خصوصا في حالة هيفا. في 2002 وحظرت على الفيديو من قبل سميرة سعيد يوم ورا يوم اليوم من قبل البرلمان المصري لكونه ‘مثير جدا’ مثل نانسي عجرم في 2003، وفي الموسيقى والفيديو بالإضافة إلى أمل حجازي ل “وارد بايا القاعدة ” تعرض لانتقادات شديدة، وحظرت على قنوات الموسيقى.

الفيديو والأداء

لقنوات الموسيقى شعبية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا حيث توجد نحو 40 قنوات الموسيقى العربية روتانا هي الشركة الأكثر شعبية تشغيل القنوات التلفزيونية الست، وهي الشركة المنتجة، وقائمة بأسماء أكثر من 100 من نجوم العالم العربى.

التركيبة السكانية للموسيقى البوب العربية

على الرغم من شعبية خاصة بين البالغين الشباب والأصغر سنا، وقد وجدت العربية البوب مقابلة مع جمهور المسنين أيضا. معظم عشاق موسيقى البوب العربية تعيش في العالم العربي. البوب العربية المشجعين أيضا وجدت في المجتمعات المحلية من العمالة الوافدة لا سيما في فرنسا، والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، والولايات المتحدة. قواعد مروحة وعلاوة على ذلك تأتي من الغرب المشجعين الرقص الشرقي. نقاد موسيقى البوب العربية تميل إلى أن تكون أكثر صرامة من المسلمين (وبخاصة في دول الخليج واليمن) والإسلاميين المحافظين، والقوميين، وكذلك رجال الدين. ويقول كثير من العرب أن البوب هو المسؤول عن تغريب الثقافة العربية والشباب. كما أنها تميل إلى القول انها تحط من قدر المرأة، ويجلب الأمثلة السيئة للشباب مثل المخدرات والكحول والجنس.

تارخ البوب العربى

من عام 1920الى عام1950 في تلك الفترة أدى وجود النمط التلقليدى للموسيقى العربية إلى جعلها مقبولة للأداء من قبل النساء مثل ام كلثوم التي تعتبر أسطورة الغناء في الشرق الأوسط. في تلك الفترة كان يتم كتابة الكلمات عن طريق شخص وكتابة الموسيقى عن طريق شخص أخرى كلا كلمات وألحان كانت في الأساليب العربية أكثر من ذلك بكثير والأغاني التقليدية تميل إلى مشاركة ما يزيد على 10-30 دقيقة. تم قياس عدد من أغاني أم في أجريت ساعات وليس دقائق. العروض كانت تبث عبر الراديو. بسبب طول الأغنية كان يمكنها منافسة الأوبر والجاز الغربي. من 1950الى1970 في هذة الفترة بدا البوب العربى في الظهور على الرغم من وجود النمط القديم في ايامة الأولى وبدا ظهور اغانى قريبة من الغرب في الصوت والطول (الآن من5 إلى 20دقيقة) وظهور فنانين مثل عبد الحليم حافظ، داليدا وارتفع إلى شهرة فيروز خلال هذه الفترة. من عام 1970الى الآن مع ظهور فنانين غربيين مثل أبا وموت فنانين مثل ام كلثوم بدا الموسيقى البوب العربية اخذ الشكل الغرب قام فنانين مثل داليدا بإنتاج موسيقى الديسكو في بداية الثمانينات بدا ظهور نجوم مثل سميرة سعيد في منتصف التسيعينات بداء ظهور نجوم اخرين غيروا في شكل الموسيقى البوب العربية مثل شيرين، نوال الزغبي، ديانا حداد، عمرو دياب، راغب علامة ونانسي عجرم.

موسيقى البوب العربية خارج الوطن العربى

انتشرت الموسيقى العربية في الغرب في فرنسا وإسبانيا بإضافة كلمات اجنبية لها وجود الحان غربية معها.

– أدق التفاصيل عن حياة ومسيرة الأسطورة سعد لمجرد :

طفولة سعد لمجرد :

ولد سعد لمجرد في مدينة الرباط وسط عائلة فنية مغربية حيث يعد والده البشير لمجرد المعروف بٱسمه الفني البشير عبدو أبرز مطربي الجيل الثاني في الساحة الفنية المغربية ، أما والدته نزهة الركراكي فهي ممثلة مغربية منذ أكثر من 35 سنة وواحدة من أبرز ممثلات الجيل الثاني في الساحة الفنية المغربية كذلك، ولسعد لمجرد أخ شقيق يكبره بسنوات يدعى علي المجرد يقطن في لندن منذ سنوات حيث يشتغل في السياحة.

بدأ لمجرد منذ صغره العزف على البيانو والغناء، حيث صرحت والدته أنه “كان يجلس بجانب الفرق الموسيقية” مضيفة “بدأ سعد بتعلم الموسيقى في المخيمات الصيفية، وذات مرة اصطحبه والده البشير عبده معه إلى برنامج تلفزي، كان يبث على القناة الأولى المغربية، فطلب في جلسة من مقدم البرنامج أن يغني، فأدى أغنية لعمرو دياب، وأطرب الجمهور، وكانت مفاجأة بالنسبة لوالده الذي اكتشف لأول مرة موهبة سعد في الغناء. ومن هناك، قررنا الاهتمام أكثر بسعد فنيا ومساعدته على صقل موهبته”. انخرط بعدها لمجرد في المعهد الوطني للموسيقى والرقص بالرباط حيث قدم العديد من العروض الفنية مع والده .

مشواره الفني :

– البدايات :

انتقل سعد إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليتابع دراسته، وعاش لمدة 10 سنوات في مدينة نيويورك. الا ان عشقه للفن والغناء دفعه للمشاركة في برنامج سوبر ستار في موسمه الرابع سنة 2007 فحل في المركز الثاني بعد صاحب اللقب مروان علي وحلت التونسية يسرى محنوش ثالثة. خلال هذه المسابقة لقبه الاستاذ إلياس الرحباني بـ”خوليو العرب”.

لم يجد سعد لمجرد من يدعمه بعد البرنامج فغاب عن الساحة الفنية لمدة سنتين وفي النهاية قرر ان ينتج اعماله بنفسه فأطلق أول عمل له على شكل فيديو كليب تحت عنوان “واعديني”التي صورت في كاليفورنيا عام 2009 ، وقد لاقت الاغنية استحسانا من طرف الجمهور المغربي وانتشارا بين الشباب آنذاك.

سنة 2012 أطلق سعد لمجرد أغنية سالينا من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي والتي منحته انتشارا في دول الخليج العربي. ليخرج بعدها ألبوم (ولا عليك) سنة 2013 الذي حقق نجاحا كبيرا خاصة أغنية مال حبيبي مالو التي نزلت فيما بعد على شكل فيديو كليب وحققت أكثر من 60 مليون مشاهدة على يوتيوبنجاح الأغنية جعل سعد لمجرد من بين الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة العالمية إم تي في للموسيقى الأوروبية عن فئة أفضل فنان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي كانت من نصيب الفنّان الفلسطيني محمد عساف.

“إنتي” وبداية الشهرة

استطاع الفنان المغربي الشاب ان يحقق شهرة واسعة في العالم العربي بعد اطلاقه في 1 يناير 2014 لأغنية “أنتي” التي تجاوزت عدد مشاهداتها المليون في أقل من ثلاثة أيام على طرحها على موقع يوتيوب، ما يعتبر أول إنجاز من نوعه في المغرب والعالم العربي ،وقد فتنت الأغنية الجمهور العربي والعالمي، خصوصا الخليجي الذي لم يكتف بالاستماع إليها بل ذهب العديد منهم إلى إعادة غنائها على طريقته في مختلف دول العالم وإطلاق عدة نسخ مقرصنة لها على يوتيوب. كما ذهب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى وضع الأغنية في عدة أنواع موسيقية مغربية أخرى مثل الطرب الأندلسي، الموسيقى الأمازيغية، الشعبي المغربي والشعبي المصري واليمنية والصينيةوالألمانية كما أعيد غناءها باللغة الاسبانية والانجليزية والفارسية والتي لاقت ترحيبا من الجمهور الإيراني والأفغاني، ولم يسلم الأطفال كذلك فانتشرت فيديوهات عديدة على موقع اليوتيوب لأطفال يرددون كلماتها لتصبح الأغنية ظاهرة اجتماعيةمكن نجاح الأغنية جماهريا سعد المجرد من الفوز بأول جائزة في مسيرته الفنية خلال حفل الموريكس دور عن فئة أفضل أغنية عربية لسنة 2014. وهو ما شكل تحد لإستمرارية صاحبها بعد أن اعتبره البعض من العاملين في المجال الفني فناناً مبتدئً وحالة فنية قد تنتهي بعد ايام.

سنة 2015 وبعد مرور سنة على نجاح أغنية “أنت باغية واحد” عربيا ودوليا، أصدر الفنان سعد المجرد رفقة الموزع المغربي “دي جي فان” نسخة جديدة للأغنية بإيقاعات إفريقية شبابية.

“لمعلم” والأرقام القياسية

في 2 ماي 2015 أطلق لمجرد أغنية لمعلم من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي وإخراج أمير الرواني، والتي أحدث بها انقلابا جماهيريا وسيطرة على جل الأسواق العربية، محققة نسبة مشاهدة بلغت حوالي 700 ألف مشاهدة في 24 ساعة و158529 معجب في 4 دقائق و14 ثانية من طرحها، محتلة بذلك مراكز مقدمة في عدد من التطبيقات العربية والعالمية من قبيل “أنغامي” و”أيتونز”. وفي أقل من أسبوعين بلغت الأغنية 22 مليون مشاهدة وهو ما حذى بسعد لمجرد لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كثاني فنان عربي يحقق هذا الإنجاز بعد الفنان الإمارتي حسين الجسمي بعد أن تخطت نسبة مشاهدات أغنيته “بشرة خير” حاجز 40 مليون مشاهدة في أقل من شهر ونصف والتي اعتبرت أكثر الأغاني العربية مشاهدة على اليوتيوب خلال عام 2014، لكن بلوغ أغنية لمعلم 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 3 أشهر فقط مكنت الفنان المغربي من التفوق على كل الأغاني العربية، بما فيها أغنية “بشرة خير” لحسين الجسمي سنة 2014 وأغنيتي “بنتي حبوبة” و”هابي هابي” للطفلة البحرينية حلا الترك اللتان إحتلتا المراكز الأولى عربيا سنة 2011 و2013، محتلا وفي وقت قصير المرتبة الأولى ومتفوقا على كافة النجوم الذين إقتحموا المجال الفني قبله بسنواتٍ طويلة متربعا على كل برامج المسابقات التلفزية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، ليغير بواسطتها لمجرد قواعد الموسيقى في العالم العربي. حيث كُرم في الدّورة الـ15 من حفل “الموريكس دور” على تميّزه وخروجه عن كل ظواهر النجاح المتعارف عنها في العالم العربي ووصوله إلى لقب سفير الأغنية الشبابية في الشرق الأوسط وبجدارة. أصبحت بذلك أغنية “لمعلم” أكثر أغنية عربية مشاهدة على يوتيوب.

سعيد سونا – باحث في الفكر المعاصر

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