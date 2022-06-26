محمد السليماني منسقا إقليميا للبام بفاس

2022-06-26 / 11:32
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ع محياوي _ هبة بريس

نجح ” محمد السليماني ” رئيس جماعة أكدال المدينة أول أمس الجمعة تجديد الثقة فيه من طرف قيادات ومناضلي الحزب، منسقا إقليميا للحزب على مدينة فاس بالاجماع بقاعة للأفراح بعين الشقف .

واعتبر المتدخلون في هذا القاء أن محمد السليماني نجح كمنسق إقليمي لمدينة فاس وأن العمل الميداني الذي قام به بوأ للبام ان يحصل في انتخابات 8 شتنبر 2021 على مراتب مشرفة نتج عنه حصول الحزب على رئاسة مقاطعتين ” اكدال والمرنيين” في إطار التحالف الرباعي المسير للشأن المحلي بالعاصمة العلمية.

وقد كان الحضور متميز لشخصيات قيادية لحزب البام ، وكانت رسالة واضحة أن محمد السليماني يحظى بثقة قيادات الحزب

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