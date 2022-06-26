محمد السليماني منسقا إقليميا للبام بفاس

ع محياوي _ هبة بريس

نجح ” محمد السليماني ” رئيس جماعة أكدال المدينة أول أمس الجمعة تجديد الثقة فيه من طرف قيادات ومناضلي الحزب، منسقا إقليميا للحزب على مدينة فاس بالاجماع بقاعة للأفراح بعين الشقف .

واعتبر المتدخلون في هذا القاء أن محمد السليماني نجح كمنسق إقليمي لمدينة فاس وأن العمل الميداني الذي قام به بوأ للبام ان يحصل في انتخابات 8 شتنبر 2021 على مراتب مشرفة نتج عنه حصول الحزب على رئاسة مقاطعتين ” اكدال والمرنيين” في إطار التحالف الرباعي المسير للشأن المحلي بالعاصمة العلمية.

وقد كان الحضور متميز لشخصيات قيادية لحزب البام ، وكانت رسالة واضحة أن محمد السليماني يحظى بثقة قيادات الحزب

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0