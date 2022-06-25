تطوان/شفشاون..منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تارغة

2022-06-25 / 09:52
0
هبة بريس

أعلن قطاع الصيد البحري التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منع جمع وتسويق الصدفيات ‏بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات تارغة-الشماعلة، التابعة لجهة تطوان-شفشاون، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط.

وأوضح قطاع الصيد البحري، في بلاغ، أنه تم اتخاذ هذا القرار على أساس نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى هذه المنطقة التي أثبتت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في الصدفيات.

وخلص البلاغ الى اللجنة أوصت المستهلكين بالتزود فقط بالمنتوجات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية، التي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة، محذرة من أن “الصدفيات التي يتم بيعها بشكل عشوائي دون احترام المواصفات لا تتوفر على أي ضمانة للسلامة، ومن ثم فإنها تشكل خطرا على الصحة العمومية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برنامج “أوراش”.. أزيد من 30 ألف مستفيد حصلوا على أجورهم

برنامج “أوراش”.. أزيد من 30 ألف مستفيد حصلوا على…

2022-06-25 / 11:14
Photo of البلاستيك والبوليستيرين يمثلان 88% من مجموع النفايات بالشواطئ

البلاستيك والبوليستيرين يمثلان 88% من مجموع النفايات بالشواطئ

2022-06-25 / 10:28
Photo of متورط في سرقة هواتف نقالة.. إيقاف مفتش شرطة بالبيضاء

متورط في سرقة هواتف نقالة.. إيقاف مفتش شرطة بالبيضاء

2022-06-25 / 09:35
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-25 / 09:14
Photo of اقتحام مليلية .. التجمع يتضامن مع الضحايا وجرحى القوات العمومية

اقتحام مليلية .. التجمع يتضامن مع الضحايا وجرحى القوات…

2022-06-24 / 23:33
Photo of صيف 2022 : “ONCF ” يعلن عن عروض معززة وأسعار تفضيلية

صيف 2022 : “ONCF ” يعلن عن عروض معززة…

2022-06-24 / 22:42
Photo of الأسد الإفريقي 2022”.. إقامة مستشفى طبي جراحي ميداني بتالوين

الأسد الإفريقي 2022”.. إقامة مستشفى طبي جراحي ميداني بتالوين

2022-06-24 / 22:17
Photo of مؤتمر مراكش للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يعزز تعاون الانتقال الطاقي بامتياز

مؤتمر مراكش للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يعزز تعاون الانتقال…

2022-06-24 / 22:09
Photo of بين المعاملة الراقية من المستخدمين والتعليمات العليا …التفاصيل الكاملة لاحتجاز الوفد الإعلامي المغربي

بين المعاملة الراقية من المستخدمين والتعليمات العليا …التفاصيل الكاملة…

2022-06-24 / 21:37
Photo of مراسلون بلا حدود” تدين طرد الجزائر لوفد إعلامي مغربي

مراسلون بلا حدود” تدين طرد الجزائر لوفد إعلامي مغربي

2022-06-24 / 20:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق