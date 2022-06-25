تطوان/شفشاون..منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تارغة

هبة بريس

أعلن قطاع الصيد البحري التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منع جمع وتسويق الصدفيات ‏بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات تارغة-الشماعلة، التابعة لجهة تطوان-شفشاون، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط.

وأوضح قطاع الصيد البحري، في بلاغ، أنه تم اتخاذ هذا القرار على أساس نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى هذه المنطقة التي أثبتت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في الصدفيات.

وخلص البلاغ الى اللجنة أوصت المستهلكين بالتزود فقط بالمنتوجات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية، التي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة، محذرة من أن “الصدفيات التي يتم بيعها بشكل عشوائي دون احترام المواصفات لا تتوفر على أي ضمانة للسلامة، ومن ثم فإنها تشكل خطرا على الصحة العمومية”.

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