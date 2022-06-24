بلينكن: روسيا تسعى إلى “إزالة أوكرانيا كدولة مستقلة”

هبة بريس _ وكالات

أكّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن الولايات المتحدة، تساعد أوكرانيا على البقاء كدولة مستقلة وفق ما ينص ميثاق الأمم المتحدة.

وقال خلال مؤتمر صحفي، قبيل قمة مجموعة الـسبع، إن هدف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو إزالة أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة وقد فشل في ذلك، مشيرا إلى أن واشنطن “لن تسمح بمحاولات روسيا للسيطرة على جيرانها”.

بلينكن أكد في سياق حديثه عن التطورات الميدانية في الحرب على أوكرانيا أن القوات الروسية تتكبد خسائر كبيرة في معارك دونباس، حيث انتقلت بعد فشلها في دخول العاصمة كييف والسيطرة عليها.

وأشار إلى أن الحرب التي أعلنها الكرملين ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، أضرت بالاقتصاد الروسين وقال: ” قدرة روسيا على توفير مستوى عال من المعيشة لشعبها ستتراجع بشكل كبير”.

ثم تابع “الدخل القومي الروسي يتراجع والمعلومات تفيد بتراجع الوضع الاقتصادي للأسر الروسية”.

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