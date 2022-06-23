مشاركة إسرائيل في تمرين “الأسد الأفريقي” ..وزارة تحسم الجدل
حسمت وزارة الدفاع التونسية، الجدل حول مشاركة القوات المسلحة التونسية مع إسرائيل في تمرين “الأسد الأفريقي” باللمغرب
وأكدت وزارة الدفاع التونسي، في بيان لها، أنها “تحتضن مرحلة من التمرين العسكري “الأسد الإفريقي 2022″ لا تشارك فيها سوى قوات تونسية وأمريكية فقط”
وأوضحت الوزارة، أن “القوات المسلحة التونّسة، وعلى غرار السنوات الماضية، تحتضن تنظيم التمرين العسكري المشترك التونسي الأمريكي “الأسد الإفريقي 2022″في جزء منه خلال الفترة من 16 يوليوز إلى الأول من يوليو 2022 بالتعاون مع القيادة الأمريكية لإفريقيا، وبمشاركة عناصر من القوات المسلحة التونسية ونظيرتها الأمريكية دون سواهما”.
وأكدت الوزارة أن “الجانب الأمريكي ينظم مراحل أخرى من هذا التمرين بكل من المغرب والسنغال وغانا بمشاركة قوات عسكرية من دول مختلفة قوامها 7500 عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل ورومانيا وفرنسا والبرتغال وغانا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا وتونس بالإضافة إلى ملاحظين من عديد الدول”.
وتعد مناورات “الأسد الأفريقي” واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تستضيفها القارة الأفريقية وتشارك فيها دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
19 تعليقات
المغرب يرأس قائمة الدول المشاركة في منوارات الاسد الافريقي اكبر قمة بشمال افريقيا تجمع الكبار مع الكبار..
مغربنا مغرب الشعوب والتعايش مغرب كل الحضارات وعاش الملك المملكة الشريفة وشعارنا الخالد الله الوطن الملك ..
الاسد الافريقي عندما يكون برجال افريقيا ليس لأعداء الاسلام والمسلمين فقط من أجل كسب مزيد من التجارب في الميدان العسكري وساحة المعركة..
اللهم انصر الجيش المغربي وقوي علاقتهم بامريكا واسراييل وما النصر الا من عند الله..
منارة الأسد الافريقي ما هي الا كسب مزيدا من الثقة بين البلدين والتجربة القتالية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة..
اللهم بارك في الجيش المغربي اسد افريقيا حامي الوطن والحدود ..
بالتوفيق للجميع ان شاء الله تعالى..
المغرب دائما هو الأصل والباقي تقليد ولا عزاء للحاقدين والصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها..
الهدف هو نقل الخبرة العسكرية المغربية التي راكمها الجيش المغربي عبر عدة قرون الى جيوش الدول الصديقة وكذلك تبادل المعلومات والمعارف..
كسب مزيد من الخبرات على استخدام احدث التكنولوجيا الحربية في ميدان القتال ..
فرق كبير بين جيش يتدرب مع اكبر جيوش العالم في اكبر مناورة على المستوى القارة الأفريقية وعلى احدث التقنيات والاسلحة والخطط العسكرية وعلى تقنيات البيولوجية والاشعاعية..
هذه المناورات هي لرفع جاهزية القوة البرية والجوية والبحرية للتعامل مع اي تهديد خارجي في حال استخدمت فيه صواريخ دقيقة وتكتيكية ومدافع ثقيلة اضافة إلي انزال جوي..
المحبس منطقة في الصحراء الغربية المغربية فقد تم السيطرة عليها وتحريرها من يد عناصر البوليساريو وبقيت الاراضي الاخرى المغتصبة..
الله الوطن الملك شعارنا الخالد من طنجة إلى لكويرة شمالا وجنوبا ومن يتعدى الحدود فقد ضلم نفسه..
انها رسالة واضحة وحازمة ومباشرة على ان الجيش المغربي الاقوى في شمال افريقيا ..
اللهم انصر الدين الإسلامي والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات..
كسب مزيدا من التدريبات والخبرة في القتال وكيفية استخدام المقاتلات العسكرية الضخمة منها القاذفة الجهنمية..
نفتخر بجيشنا القوي والفيالق العسكرية على انواعها والدفاع الجوي والبريد والبحري ..
اللهم وفق الجيش المغربي وانصره نصرا عزيزا ..