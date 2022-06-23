رسميا.. الرجاء يعلن انفصاله عن المدرب رشيد الطاوسي
هبة بريس
أعلن نادي الرجاء الرياضي، عشية الخميس ، رسميا ، انفصاله عن مدرب فريقه الأول ،رشيد الطاوسي.
وقال النادي البيضاوي في بلاغ نشره على موقع التواصل الاجتماعي (توتير) ” نادي الرجاء الرياضي ينفصل عن المدرب السيد رشيد الطاوسي والمدرب المساعد السيد محمد البكاري والمدير الرياضي السيد عزيز العامري”.
و تقدم النادي في بلاغه للثلاثي المذكور بالشكر على ما قدموه من خدمات للنادي ،متمنيا لهم “حظا موفقا في مستقبل مشوارهم الرياضي” .
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