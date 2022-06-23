الصديقي: “عرض الأضاحي يبلغ 8 ملايين رأس و يغطي الطلب بكثير”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.
و قدم خلال المجلس، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى.
و أشار الصديقي من خلال العرض إلى أن الوزارة ومنذ بداية سنة 2022، أعدت برنامجا للتتبع المستمر لوضعية تموين السوق بالماشية المخصصة لعيد الأضحى وكذا الحالة الصحية للقطيع.
و أكد ذات الوزير أن العرض المرتقب للأغنام والماعز لعيد الأضحى يبلغ نحو 8 ملايين رأس، ويقدر الطلب بحوالي 5.6 مليون رأس، مؤكدا أن العرض يغطي الطلب بكثير.
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18 تعليقات
هناك أشخاص لم يقوموا بشراء الأضحية بسبب الغلاء المعيشي والاسعار الملتهبة التي يعرفها المغرب حالياً..
لايكلف الله نفسا إلا وسعها ..
يجب على الحكومة أن تراعي بجدية الأسعار المحددة للقدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية ولكم واسع النظر..
يجب أن تكون مبادرة إنسانية وطيبة من طرف الحكومة لشراء الأضحية للفقراء والمساكين ويدحلون الفرحة والسرور على اليتامى والمساكين وجزاكم الله خيرا على ماتفعلونه.
عيد الاضحى المبارك هو سنة من استطاع إليه فلا يجوز ان نقوم بقرض مالي او بيع شيئا ما من اثات المنزل من أجل شراء الأضحية…
في هذه المناسبات السعيدة يجب على الجمعيات المغربية أن تتضامن وتقوم بفعل الخير لشراء الأضحية للفقراء والمساكين ويدحلون الفرحة والسرور على اليتامى..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم غلاء أضحية العيد زيادة على ذالك الأسعار الملتهبة التي خربت جيوب المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى.
في هذه الظروف الصعبة الراهنة حالياً بالاخص في الأسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا المحروقات والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها يجب على الحكومة أن تقف مع الفقير الذي يتخبط مع الزمن ولقمة العيش..
إذا استمر الوضع الاقتصادي في الأسعار المرتفعة فالوضع لايبشر بالخير..كل مقاطع لشراء الأضحية…
باذن الله تعالى الكل سيشتري أضحية العيد كلنا سنفرح وندخل الفرحة على ابنائنا..
هناك من يستغلون الوضعية لرفع أسعار الأضحية وذالك راجع إلى عدم مراقبة مشددة عليهم.
المواطنين لا يريدون الاحصاء الذي تقوم به الحكومة.وانما كيفية تدبير سوق الماشية من ضبط اثمنتها ودعم الفئة المعوزة منها ..
اللهم لا تحرم فقيرا من سرور وبهجة العيد واجوائه لان عددا من المواطنين لم تعد لهم الاستطاعة لشراء الأضحية ..
نظن ان هاته الحكومة بدأت تتملص من وعودها التي وعدت بها المواطنين وكسبت ثقتهم . ونتمنى ان لا تخذلنا وتكون في خدمة المواطن لا في خدمة اجندتها..
الحمد لله فاحسائيات وزارة الفلاحة تدل على ان العرض اكثر من الطلب ولكن المشكل هو غلاء الأضحية بالنسبة الفقير فقد تكون عائقا له ان لم تقم الدولة بدعم المواطن البسيط ..
اثمنة الاضاحي هذه السنة لا تتناسب تماما مع المواطن الضعيف وضعف موارده لاقتناء كبش العيد ..
على وزارة الفلاحة ان تقوم بحملات في الاسوق من. اجل ضبط اثمان الاضاحي وعدم التلاعب في اسعارها الذي يضر بالمواطن حتى تكون في متناوله..
نتمنى ان تعم فرحة العيد على الجميع .وعيدكم مبارك سعيد وكل عام والشعب المغربي بخير الله .الوطن الملك.