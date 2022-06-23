الصديقي: “عرض الأضاحي يبلغ 8 ملايين رأس و يغطي الطلب بكثير”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

و قدم خلال المجلس، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى.

و أشار الصديقي من خلال العرض إلى أن الوزارة ومنذ بداية سنة 2022، أعدت برنامجا للتتبع المستمر لوضعية تموين السوق بالماشية المخصصة لعيد الأضحى وكذا الحالة الصحية للقطيع.

و أكد ذات الوزير أن العرض المرتقب للأغنام والماعز لعيد الأضحى يبلغ نحو 8 ملايين رأس، ويقدر الطلب بحوالي 5.6 مليون رأس، مؤكدا أن العرض يغطي الطلب بكثير.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0