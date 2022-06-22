ارتفاع الأسعار.. بنعبد الله يدعو الحكومة إلى تقديم الحلول والبدائل الممكنة

2022-06-22 / 14:01
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هبة بريس

دعا الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، الحكومة لمعالجة الاختلالات المرتبطة بالتأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وطالب بنعبد الله، في كلمته خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مخرجات اللجنة المركزية التاسعة، مساء أمس الثلاثاء، الحكومة بتقديم الحلول والأجوبة والبدائل الممكنة حول أزمة ارتفاع الأسعار.

وأشار رئيس الحزب، في هذا الاطار إلى ان الوثيقة السياسية للمؤتمر ستخصص جزء مهما للتعمق في تحليل مظاهر الأزمة وتأثيرها على المواطنين بكل دقة وموضوعية.

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