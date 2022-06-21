بعد “خسارة البرلمان”.. ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، رفضه استقالة رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، “لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها”، وذلك بعد الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، وفقد فيها ماكرون غالبيته المطلقة في البرلمان.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس “سيجري المشاورات السياسية اللازمة (…) من أجل تحديد الحلول البناءة الممكنة لخدمة الفرنسيين”، قبل سلسلة لقاءات مع زعماء الأحزاب يومي الثلاثاء والأربعاء في قصر الإليزيه.

من جانبها، تجتمع إليزابيث بورن بأعضاء الحكومة في ماتينيون، الثلاثاء، وفق ما ذكر مكتبها لوكالة فرانس برس.

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