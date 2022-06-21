“أونسا” يشدد مراقبة النباتات المستوردة لتفادي دخول بكتيريا “كزيليلا فاستيديوزا”

2022-06-21 / 14:57
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هبة بريس - الرباط

من أجل الحفاظ على الرصيد النباتي الوطني إزاء بكتيريا “كزيليلا فاستيديوزا Xylella Fastidiosa” وتفادي دخولها إلى المغرب، منع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” إدخال النباتات (شتائل، نباتات الزينة وبذور) من طرف المسافرين الراغبين في القدوم إلى المغرب.

وذكر المكتب في بلاغ له، أن كل نبات (شتلة، نبات زينة و بذرة) تم إدخاله من طرف المسافرين سيتم حجزه واتلافه طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

كما قام المكتب بتشديد الإجراءات الوقائية إزاء هذه البكتيريا بتعليق استيراد كل نباتات الزينة من البلدان التي سجلت وجود هذه البكتيريا.

وبالموازاة، تم تعزيز المراقبة الصحية النباتية عند استيراد النباتات إزاء بكتيريا “كزيليلا فاستيديوزا” عند نقط التفتيش الحدودية، حيث أن مصالح أونسا تقوم بمراقبة تلقائية تشمل المراقبة الوثائقية والمراقبة العينية والتحاليل المخبرية، ولا يسمح بالدخول إلا للنباتات المطابقة لمعايير الصحة النباتية.

ويذكر أونسا المهنيين بأن كل عملية استيراد النباتات يجب أن تكون مصحوبة بترخيص مسبق من طرف أونسا وبوثائق صحية صادرة عن السلطات المختصة ببلد المصدر. وفي حالة عدم احترام هذه الشروط، فإن النباتات المستوردة سيتم إرجاعها أو حجزها وإتلافها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

جدير بالذكر أن بكتيريا “كزيليلا فاستيديوزا” هو مرض شديد الخطورة وخاص بالنباتات؛ كما أنه لا يتواجد بالمغرب ولا ينتقل الى الإنسان أو الحيوان.

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