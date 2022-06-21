أخنوش من بروكسيل: خط أنبوب الغاز النيجيري-المغربي دعامة قوية للتكامل الإقليمي وثنائي القارات‎

هبة بريس

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أيام التنمية الأوروبية، المنعقد اليوم الثلاثاء ببروكسيل، ‏حول موضوع “البوابة العالمية: بناء شراكات مستدامة من أجل عالم متصل”، أن تنمية الدول لم تكن مترابطة إلى هذا الحد من قبل، ‏مشددا على أن المملكة المغربية لعبت عبر تاريخها، دور الجسر والبوابة بين إفريقيا وأوروبا‎.‎

وذكر أخنوش، أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي استثنائية، وتعرف تطورا مستمرا بفضل ‏الإرادة الملكية السامية، وهي شراكة تتميز بالشمولية والطموح والمساواة والقيم والمصالح المشتركة، وهو ما مكن الطرفين من ‏الوصول اليوم إلى شراكة استراتيجية وموثوقة وضرورية وفريدة من نوعها، مضيفا أنه يمكن للمغرب والاتحاد الأوروبي على ‏أساس قوة هذه الإنجازات، الاستثمار في مجالات للتعاون المستقبلي‎.‎

وعلى مستوى القارة الإفريقية، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب استطاع تقوية مبادلاته خلال العشرين عاما الماضية، ليصبح ‏اليوم المستثمر الإفريقي الرائد في غرب إفريقيا، والثاني في القارة، مشددا على أن المكانة الذي يحتلها المغرب هي ثمرة لرؤية ‏جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

وفي الجانب ذاته، أشار أخنوش إلى أن خط أنبوب الغاز النيجيري-المغربي يعتبر أحد ‏أبرز الأمثلة على ما حققه المغرب بإفريقيا، فالمغرب يخطط لمشاريع بنية تحتية طويلة الأمد بالمنطقة، مضيفا أنه يجب تضمين ‏مشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط إفريقيا بأوروبا كمبادرة رئيسية لخطة البوابة العالمية لأنه يمثل دعامة قوية للتكامل الإقليمي ‏وثنائي القارات‎.‎

يذكر أن منتدى أيام التنمية الأوروبية يعد أحد المنتديات العالمية الرئيسية حول التعاون التنموي، المنظم من قبل المفوضية ‏الأوروبية. ويتعلق الأمر باستراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة الرامية إلى الاستثمار في البنيات التحتية “الذكية، النظيفة والآمنة”، ‏وذلك في القطاعات الرقمية والطاقة والنقل، وتعزيز منظومات الصحة، التعليم والبحث عبر العالم، حيث تنكب على معالجة مظاهر ‏عدم المساواة وتضع أهداف التنمية المستدامة على مسارها الصحيح‎.‎

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