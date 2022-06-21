أخنوش من بروكسيل: خط أنبوب الغاز النيجيري-المغربي دعامة قوية للتكامل الإقليمي وثنائي القارات
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أيام التنمية الأوروبية، المنعقد اليوم الثلاثاء ببروكسيل، حول موضوع “البوابة العالمية: بناء شراكات مستدامة من أجل عالم متصل”، أن تنمية الدول لم تكن مترابطة إلى هذا الحد من قبل، مشددا على أن المملكة المغربية لعبت عبر تاريخها، دور الجسر والبوابة بين إفريقيا وأوروبا.
وذكر أخنوش، أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي استثنائية، وتعرف تطورا مستمرا بفضل الإرادة الملكية السامية، وهي شراكة تتميز بالشمولية والطموح والمساواة والقيم والمصالح المشتركة، وهو ما مكن الطرفين من الوصول اليوم إلى شراكة استراتيجية وموثوقة وضرورية وفريدة من نوعها، مضيفا أنه يمكن للمغرب والاتحاد الأوروبي على أساس قوة هذه الإنجازات، الاستثمار في مجالات للتعاون المستقبلي.
وعلى مستوى القارة الإفريقية، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب استطاع تقوية مبادلاته خلال العشرين عاما الماضية، ليصبح اليوم المستثمر الإفريقي الرائد في غرب إفريقيا، والثاني في القارة، مشددا على أن المكانة الذي يحتلها المغرب هي ثمرة لرؤية جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وفي الجانب ذاته، أشار أخنوش إلى أن خط أنبوب الغاز النيجيري-المغربي يعتبر أحد أبرز الأمثلة على ما حققه المغرب بإفريقيا، فالمغرب يخطط لمشاريع بنية تحتية طويلة الأمد بالمنطقة، مضيفا أنه يجب تضمين مشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط إفريقيا بأوروبا كمبادرة رئيسية لخطة البوابة العالمية لأنه يمثل دعامة قوية للتكامل الإقليمي وثنائي القارات.
يذكر أن منتدى أيام التنمية الأوروبية يعد أحد المنتديات العالمية الرئيسية حول التعاون التنموي، المنظم من قبل المفوضية الأوروبية. ويتعلق الأمر باستراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة الرامية إلى الاستثمار في البنيات التحتية “الذكية، النظيفة والآمنة”، وذلك في القطاعات الرقمية والطاقة والنقل، وتعزيز منظومات الصحة، التعليم والبحث عبر العالم، حيث تنكب على معالجة مظاهر عدم المساواة وتضع أهداف التنمية المستدامة على مسارها الصحيح.
21 تعليقات
منذ سنوات طويلة ونحن نسمع مثل هذا الخبر ولا شيئا من هذا كلام حبر على ورق فقط نريد المعقول والتغيير والجهود الرامية إلى هذآ الانبوب الغاز النيجيري المغربي.
إنه بالفعل رئيس الحكومة رئيس بامتياز وعقلاني يعرف التصرف في المال العام ومصلحة المواطنين رغم الضغوطات التي يمر بها من طرف السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية فهو يقاوم في تسير الأوضاع السياسية بشكل كبير وتحديات المستقبل الجميل.
أي انبوب النفط تتحدث عنه ياسيد اخنوش والمغرب يعيش وضعية صعبة للغاية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المغرب والحمدلله له ثروات هائلة بها يستطيع حل مشكل المحروقات ولكن للاسف الشديد اي المراقبة المستمرة لذالك..؟؟؟؟
أين هي ثروات الفوسفاط ومشتقاته ؟؟؟ بهذه يستطيع القفز في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالمغرب ونكون اغنى دولة لولم يكن هناك اللهب والسرقة والفساد المالي وووووو وووووو ؟؟؟!!!
يجب تجسيده على أرض الواقع وليس كلام لا محل له من الوجود نريد الصح والمعقول…
السيد اخنوش رجل اعمال بامتياز يسهر على خدمة الوطن ويقوم بجميع المجهودات المبذولة والجبارة فنتمنى له التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والانجازات تعود بالنفع على الشعب المغربي..
إنه يعمل مجهودات كبيرة لارضاء المواطنين وهذا دليل كافي لاثبات وجوده في السياسة الخارجية والداخلية والدفاع عن متطلبات المواطن المغربي..
إنها خطوة إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية تستخدم حالياً الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالمغرب…
نحن نفتخر بهذا الرئيس الدولة المغربية الذي يعطي رؤية بعيدة المدى لتحقيق أهداف إيجابية ومقبولة لدى الدول العربية والغربية والافريقيا وفقك الله ..
العطاء والانجازات تعود بالنفع على الشعب المغربي جزاك الله خيرا على ما تفعله ياسيد اخنوش…
كل الانتقادات الموجهة له لازال مستمر بكل طاقته الاستيعابية والانتاجية لمواصلة الجهود المبذولة في مصلحة المغرب…
نحن جنود مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه بكرامة وسيادة واستقرار…
الوضع الاقتصادي أصبح لايبشر بالخير يجب عليك ياسيد اخنوش أن تنقذ الموقف قبل أن يفوت الأوان…
إنها كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً بالاخص في قطاع المحروقات…
كل راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهذا يعني ان السيد اخنوش مسؤول عن رعيته وتحمل المسؤولية بالمحاسبة والمصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية..
لقد أعطى قفزة نوعية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية تشكل السيادة المغربية نتمنى لك التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والانجازات تعود بالنفع على الشعب المغربي.
لقد أعطى انطباع جيد جداً للمغرب منذ توليه الرئاسة مع المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفه لتحقيق أهداف إيجابية ومقبولة لدى الشعب المغربي.
أينما حل وارتحل إلا واعطى الكثير والكثير من مجهوداته الجبارة بقوة نتمنى له التوفيق والنجاح الدائم ..
بدون نفاق وبكل صراحة أن السيد اخنوش هو المسؤول عن ما يقع في المغرب من مهزلة الأسعار الملتهبة والمعيشية بالمغرب ولاسيما المحروقات وهذا لايبشر بالخير وستقع كارثة كبرى لايحمد عقباها حسبنا الله ونعم الوكيل.