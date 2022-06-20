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مطالبات برلمانية بتقنين ” الطلاق بالوكالة “

2022-06-20 / 19:44
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هبة بريس _ الرباط

تقدم الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنتمي إلى الأغلبية البرلمانية بمشروع قانون يسهل إجراءات الطلاق في المحاكم

ويسعى الفريق إلى تنظيم التوكيل في الطلاق والتطليق لتسهيل الإجراءات في هذا النوع من الدعاوى بشكل متساوٍ بين النساء والرجال.

والطلاق بالوكالة هو أن يقوم أحد الزوجين بتوكيل محام أو شخص آخر للمثول نيابة عنه أمام القضاء بموجب وكالة تمنحه حق الموافقة على الطلاق أو التطليق عن موكله.

وينص مقترح القانون التي تقدم به الفريق البرلماني على تعديل المادتين 82 و94 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة بما يسمح بقبول حضور وكيل أو محام مكان أحد الطرفين بواسطة وكالة خاصة تتضمن موافقته على الطلاق.

وأشار الفريق البرلماني، إلى أن غياب نص تشريعي يجيز إمكانية الطلاق والتطليق عن طريق الوكالة يخلق نوعا من عدم المساواة بين المواطنات والمواطنين في التقاضي؛ وذلك من خلال إقرار عدد من محاكم المملكة دون غيرها إمكانية الأخذ بالوكالة في هذا النوع من الدعاوى.

وجاء في المقترح أن الوكالة شرعت من أجل رفع المشقة، والهدف من تشريعها هو تنظيم وتسهيل الإجراءات بما يضمن المساواة بين عموم المواطنين والمواطنات في سلك هذه المسطرة.

و.

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