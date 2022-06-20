برنامج فرصة.. معالجة 160.000 طلب وإجراء أزيد من 1500 مقابلة

هبة بريس - الرباط

بعد الحماس القوي الذي شهده برنامج فرصة خلال مرحلة انطلاقته، نجح البرنامج في تحقيق عدد من معالمه الرئيسية.

وحسب بلاغ للوزارة، فقد تمت معالجة جميع طلبات المشاركة التي تم استقبالها والبالغ عددها 160.000 بواسطة مركز العلاقات مع الزبناء FORSA، كما يتم مواكبة ومصاحبة الملفات غير المكتملة من أجل دمجها في أقرب وقت في البرنامج.

وفي هذا السياق، فالبرنامج قطع جلّ مراحله الرئيسية، وآخرها تلك المتعلقة بتعميم لجان الانتقاء الجهوية التي غطت كافة جهات المغرب.

للإشارة، فتكوين هذه اللجان يعتبر الخطوة الأخيرة قبل ولوج البرنامج بشكل فعلي وذلك من خلال التكوين والتدريب، في مرحلة أولية، على التعلم الإلكتروني على منصة أكاديمية فرصة، والذي سيمكّن حاملي المشروع الذين تم اختيارهم من التعرف على مختلف جوانب عالم المقاولة وريادة الأعمال.

وسيدخل البرنامج مرحلة السرعة القصوى خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليوز (الأسبوع الذي ينطلق يوم 27 منه)، من خلال عقد عدد من لجان الانتقاء الجهوية لاجتماعاتها والتي ستقوم بمعالجة ما مجموعه حوالي 2000 ملف في الأسبوع.

وبالموازاة مع انعقاد اجتماعات هذه اللجان، فإن مرحلة إجراء المقابلات الفردية، والتي تسمح لحاملي المشاريع بالدفاع عن فكرة مشاريعهم أمام ثلة من الخبراء، ستشهد بدورها وتيرة أسرع.

وإلى حدود الساعة، فقد تم إجراء أزيد من 1500 مقابلة كما يجري برمجة ما يقرب من 4600 مقابلة أخرى.

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