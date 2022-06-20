عاصفة رعدية بإفران .. والسلطات تحصي حجم الخسائر

2022-06-20 / 09:48
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هبة بريس

قامت اللجنة الاقليمية لليقظة والتتبع التابعة لاقليم افران بتقييم حجم الخسائر والأضرار التي لحقت الطريق رقم 10-72 الرابطة بين الجماعة الترابية عين اللوح والجماعة الترابية لواد افران إثر عاصفة رعدية قوية شهدتها منطقة بوحرش التابعة للجماعة الترابية لعين اللوح.

وانتقلت اللجنة يوم السبت الى عين المكان قصد المعاينة والوقوف بشكل دقيق على حجم الخسائر وتقييمها خصوصا أن الطريق لها اهمية كبيرة على مستوى فك العزلة و الرواج السياحي والفلاحي.

وقد اعطيت تعليمات للقيام باصلاح هذه الطريق وفق مواصفات الجودة وذلك في أقرب الآجال.

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