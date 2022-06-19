منها مصر والمغرب.. إقليم إسباني يبحث عن “أسواق بديلة” لتجاوز الأزمة مع الجزائر

هبة بريس

دفعت الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر إقليما إسبانيا إلى إنشاء فريق متخصص للبحث عن أسواق بديلة للسوق الجزائري، وفقا لصحيفة “لابرداد”.

ونقلت الصحيفة الإسبانية أن حكومة إقليم مورسيا فتحت قنوات اتصال مع الشركات المتضررة لمدها بالمعلومات اللازمة عن الأسواق وعن تطور الأزمة مع الجزائر.

وسيشرف الفريق المتخصص في التجارة مع أسواق شمال أفريقيا على البحث عن بدائل للسلع في كل من المغرب والسنغال ومصر.

ونقلت الصحيفة عن المستشارة في الحكومة المحلية، فالي ميغيليز، أن “المشكلة الرئيسية في الوقت الحالي تكمن في السلع التي غادرت الإقليم، إذ لايزال من غير الواضح إن كانت السلطات الجزائرية ستسمح بدخولها”

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