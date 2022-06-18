الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي

2022-06-18 / 09:46
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هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي.

وقال بوتين خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: “روسيا لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية، فنحن نمتلكها، ويجب على الجميع أن يعرفوا ذلك، وسنستخدمها إذا لزم الأمر لحماية سيادة بلادنا”.

وحذر بوتين من تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، مشيرا إلى أن من سيفعل ذلك سيكون قد تجاوز الخطوط الحمراء.

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‫21 تعليقات

  1. هد المجريم بوتين اللي خلا غير الخراب و الدمار و فتل الشعب السوري في حلب مع المجريم الاسد هد بوتين النازي هتلير الثاني اللي بغى اخرب العالم ويقضي على البشرية اذا اسعمل هو السلاح النواوي و دخلت امريكا في الحرب و وكذالك بالسلاح النواوي كيف سيحمي بلاده او لانه مخفي في جحريه مع اسرته و يضن انه سينجو هيهات ثم هيهات الدمار الشامل في كل العالم و الله يحفظ الجميع من هد النازي اليمني المتطرف .

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