وزير الصحة يطلق قافلة طبية بكلميم

هبة بريس _ و م ع

قام خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الجمعة، بزيارة إلى إقليم كلميم، أشرف خلالها على إعطاء الانطلاقة الرسمية لقافلة طبية منظمة بكل من المركز الاستشفائي الجهوي لكلميم ومستشفى القرب ببيوزكارن.

كما أشرف آيت طالب خلال الزيارة ذاتها على إعطاء انطلاقة العمل بالنظام المعلوماتي المندمج بالمركز الصحي لبويزكارن، الذي سيمكن المرضى من التوفر على ملف رقمي طبي يخول لهم العلاج بالمؤسسات الصحية التابعة لجهة كلميم وادنون وأيضا على المستوى الوطني.

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من خدمات القافلة الطبية الممتدة إلى غاية 19 يونيو الجاري، أزيد من 8000 مستفيد من ساكنة إقليم كلميم والمناطق المجاورة. وقد تمت تعبئة أزيد من 100 إطار صحي، من بينهم 40 طبيبا من مختلف التخصصات ومن الطب العام، وأزيد من 60 ممرضا وتقنيا

كما عبأت الجهات المنظمة لهذه الحملة تجهيزات بيوطبية ولوجيستيكية هامة، من بينها وحدات متنقلة للجراحة تحتوي على سبع قاعات للجراحة، بما فيها جراحة العيون والجراحة العامة، ومختبر للتحاليل الطبية، ووحدة للكشف عن سرطان الثدي، ووحدة خاصة بطب الأسنان.

وستشمل هذه الحملة تخصصات طب الجراحة العامة، طب العيون، طب العظام والمفاصل، طب القلب والشرايين، طب الغدد والسكري، طب الأطفال، طب المسالك البولية، طب أمراض الروماتيزم، طب الأمراض الجلدية، طب الأعصاب، طب جراحة الدماغ، طب الأنف والأذن والحنجرة، طب الجهاز الهضمي، طب الكلى، طب الأمراض التنفسية، وطب الأسنان.

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