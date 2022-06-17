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الرئيس الموريتاني يتمنى الشفاء العاجل للملك محمد السادس

2022-06-17 / 19:50
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هبة بريس _ الرباط

وجه رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة برقية إلى الملك محمد السادس،

ومما جاء هذه البرقية :

“صاحب الجلالة وأخي العزيز

تلقيت، ببالغ الأسى، نبأ ما ألم بجلالتكم من إصابة بفيروس كورونا المستجد. وإنني لأسأل العلي الكريم أن يمن عليكم بشفاء عاجل، لا يغادر سقما، وأن يحفظكم ذخرا لبلادكم، تقودونها بحكمة وبصيرة نحو المزيد من الرقي والتقدم والازدهار.

وإنني، مع تمنياتي لجلالتكم بالشفاء ودوام الصحة والعافية، لأجدد لكم حرصنا على دوام العمل معكم سويا لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين بلدينا والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين.

وتقبلوا، صاحب الجلالة وأخي العزيز، أسمى آيات الاعتبار الأخوي.

أخوكم: محمد ولد الشيخ الغزواني

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