باستعمال طائرات “كاندير”.. السيطرة على حريق غابة “بوكربة” بتازة

ع محياوي _ هبة بريس

تمت السيطرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 16 يونيو 2022، على معظم حريق غابة “بوكربة “ , حيث تم تسخير ثلاث طائرات من نوع كندير لدعم التدخل الأرضي لإخماد حريق غابة بوكربة الذي اندلع مساء يوم الأربعاء 15 يونيو 2022 بجماعات باب بودير وكلدمان وباب مرزوقة بضواحي مدينة تازة.

وتواصلت عمليات الإخماد التي شاركت فيها فرق من الوقاية المدنية، والمياه والغابات والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي والسلطات المحلية ومتطوعين من الساكنة المجاورة طيلة ليلة الأربعاء/الخميس بحضور ” مصطفى المعزة عامل إقليم تازة في عين المكان الرجل المناسب في المكان المناسب ، سهر على العملية بنفسه منذ اندلاع الحريق حيث يعتبر من العمال المرموقين ميدانيا وإداريا وتعول عليه وزارة الداخلية.

وقد مكنت الجهود المبذولة من الحيلولة دون انتقال الحريق إلى التجمعات السكنية المجاورة التي عملت السلطات المحلية على إخلاء بعض المنازل منها من قاطنيها وإجلائهم إلى مناطق آمنة.

وتسابق فرق التدخل الزمن من أجل تطويق هذا الحريق قبل حلول الفترة المسائية التي تتميز هذه الأيام بتقلبات مناخية مصحوبة بعواصف رعدية والتي حالت حسب مصادر موثوقة ليلة أمس دون إقلاع طائرات الإطفاء وتوجهها لعين المكان للمشاركة في عملية الإخماد.

وقد شكلت فور اندلاع الحريق بمقر عمالة الإقليم خلية أزمة ضمت في عضويتها جميع المصالح المعنية من أجل تتبع تطور الحريق وتنسيق تدخلات فرق التدخل الميداني.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0