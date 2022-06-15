زاكورة : العثور على ” سحور ” بقباضة المدينة يربك موظفيها

2022-06-15 / 15:52
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

عاشت إدارة قباضة زاكورة ارتباكا في العمل، صباح اليوم الأربعاء، بسبب قضية غريبة وهي العثور على “سحور” في مكتب مديرة القباضة.

وعلمت “هبة بريس” أن المديرة ومباشرة بعد اكتشافها وجود “حرز” مشبوه في مكتبها، قامت باستدعاء كل الموظفين على عجل والحارس الليلي حيث قامت “باستنطاقهم والتحقيق معهم” على حد تعبير مصدرنا.

وحسب مصدرنا من داخل القباضة، فإن مديرة هذه الأخيرة حاولت توجيه التهمة للحارس الليلي بدس “الحجاب” في مكتبها، بعدما أنكر الموظفون صلتهم بالموضوع.

وينتظر أن تشهد هذه الحادثة الغريبة، والتي ألمح مصدرنا إلى أن الهدف منها قد يكون “تخويف السيدة المديرة”، تطورات جديدة، خاصة أن شكاية في الموضوع ستحال على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة.

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