المغاربة يستيقظون على وقع ارتفاع جديد في أسعار المحروقات

هبة بريس - الرباط

استيقظ المواطنون صباح يومه الأربعاء، على وقع صدمة ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.

وحسب ما عاينته هبة بريس، فقد تراوحت الارتفاعات الجديدة بين 15 و16 درهما للتر الواحد من الغازوال، و17 و18 للتر الواحد من سعر البنزين، حسب المدن والمناطق.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الارتفاعات المتتالية التي تتزامن وظرفية اقتصادية صعبة .

وأكد مواطنون، أنهم تخلوا عن التنقل بسياراتهم خلال الفترة الأخيرة بسبب غلاء المحروقات وأصبحوا يلجأون لوسائل النقل العمومي رغم الاكتظاظ وحوادث السرقة والتحرش التي تعرفه بعضها للتنقل إلى أماكن عملهم أو لقضاء أغراضهم.

ودعا المواطنون، الجهات المعنية للتدخل والبحث عن حلول مستعجلة وواقعية لإنقاذ المواطن البسيط والمتوسط من هذه الارتفاعات في الأسعار التي طالت مجموعة من المواد الأولية والمنتجات الأساسية.

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 7 2