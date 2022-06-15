المغاربة يستيقظون على وقع ارتفاع جديد في أسعار المحروقات
هبة بريس - الرباط
استيقظ المواطنون صباح يومه الأربعاء، على وقع صدمة ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.
وحسب ما عاينته هبة بريس، فقد تراوحت الارتفاعات الجديدة بين 15 و16 درهما للتر الواحد من الغازوال، و17 و18 للتر الواحد من سعر البنزين، حسب المدن والمناطق.
وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الارتفاعات المتتالية التي تتزامن وظرفية اقتصادية صعبة .
وأكد مواطنون، أنهم تخلوا عن التنقل بسياراتهم خلال الفترة الأخيرة بسبب غلاء المحروقات وأصبحوا يلجأون لوسائل النقل العمومي رغم الاكتظاظ وحوادث السرقة والتحرش التي تعرفه بعضها للتنقل إلى أماكن عملهم أو لقضاء أغراضهم.
ودعا المواطنون، الجهات المعنية للتدخل والبحث عن حلول مستعجلة وواقعية لإنقاذ المواطن البسيط والمتوسط من هذه الارتفاعات في الأسعار التي طالت مجموعة من المواد الأولية والمنتجات الأساسية.
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5 تعليقات
انتم تتكلمون عن ارتفاع المحروقات ما
لكم والسرقة والتحرش تلك تقارير لها
وقتها واحترام مواضيعها
السلام عليكم’
اولا’ اود ان اشير الى أن المواطن هذه الايام لايشتكي من ارتفاع الاسعار و هناك عينة كبيرة من المواطنين تخلت كليا على الاحساس بالوطنية و لاتكثرت الا لمصالحها الشخصية لاهثة وراء المال بشتى الطرق,
هل تعتقدون ان المسؤولين الكبار يحسون بهذا الارتفاع و هم يستعملون ميزانيات الدواة لتعبئة سيارتهم بالوقود ’ اضافة الى استعمال مناصبهم للاستفادة من كل شيء,
مجمل القول, كل شخص سيحاسب على ما يفعله في هذه الدنيا كيف ما كان الحال,
للأسف يوم الاثنين قرانا فالصحف البرميل نقص 2 او3دولار اليوم كواونا تقريبا بدرهم فلتر اللهم إنا هذا منكر حكومة اخنوش ستشعل الفوضى في المغرب أصبح المواطنون على استعداد نحن من يسمع مذا يروج بين الناس اما الحكومة فهي في عيشة راضية والشعب أمه هاوية
ترى هل ستقيل الجامعة المدرب وكيف كان اداء المنتخب ؟؟؟؟؟ وهل سنمر للدور الثاني ؟؟؟ اسئلة لمن يشكو اسعار المحروقات
عدم السماح لشركات لاستيراد المحروقات هو عامل اساسي الغلاء غياب التنافسية