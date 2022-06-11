آيت الطالب يطلق خدمات مركز صحي قروي بإقليم بنسليمان

هبة بريس

تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح وتأهيل القطاع الصحي، وفي إطار تطوير العرض الصحي لمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لا سيما المتعلقة بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة عامل إقليم بنسليمان، وبحضور عدد من المنتخبين وبعض فعاليات المجتمع المدني، انطلاقة خدمات المركز الصحي القروي المستوى الثاني بسيدي بطاش بإقليم بنسليمان يومه السبت 11 يونيو 2022.

وقد تمت إعادة بناء وتجهيز هذا المركز الصحي القروي من المستوى الثاني سيدي بطاش على مساحة إجمالية قدرها 3240 متر مربع منها 800 متر مربع مغطاة، بكلفة إجمالية قدرها 4.617.854 درهم في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي لبنسليمان والمجلس الجماعي لسيدي بطاش.

ويتكون هذا المركز الصحي القروي من: فضاء للانتظار، وحدة للاستقبال والتوجيه، قاعة للحالات المستعجلة، صيدلية، قاعة للعلاجات، قاعة لصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية، قاعة للفحص الطبي، قاعة لجمع النفايات، مكتب للطبيب الرئيس، مكتب للممرض الرئيس، قاعة لمراقبة الحمل والولادة، قاعة للاستشفاء، قاعة للمخاض، قاعة للتعقيم، قاعة للاستقبال، قاعة للولادة، قاعة لاستقبال المواليد الجدد، قاعة لتخزين المشيمة، قاعة للغسيل، قاعة للمداومة إلى جانب مرافق أخرى.

ولضمان سير الخدمات الصحية الأساسية بهذا المركز، عبأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موارد بشرية مؤهلة ستسهر على تقديم الخدمات الصحية والولادة بهذا المركز، وتضم طبيبا عاما وممرضة متعددة الاختصاصات و08 مولدات، كما تم تزويد هذا المركز بمعدات طبية وبيوطبية حديثة وعالية الجودة.

وتجدر الإشارة إلى أن إعادة بناء وتجهيز هذا المركز الصحي القروي المستوى الثاني بسيدي بطاش يأتي في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية وتأهيل قطاع الصحة بالعالم القروي لتقريب الخدمات الصحية الأساسية وتجويدها، إلى جانب تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة العاملين بهذا المركز.

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