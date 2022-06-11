مزور: 191 مليون درهم لتعزيز السيادة الصناعية لجهة مراكش آسفي

2022-06-11 / 11:55
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هبة بريس

وقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الجمعة، بمراكش، أربع اتفاقيات استثمار مع فاعلي قطاعات الصناعة الغذائية والنسيج والبلاستيك والأجهزة الطبية بجهة مراكش- آسفي.

وستمكن هذه المشاريع الاستثمارية، التي يصل مبلغها الإجمالي إلى 191 مليون درهم، والمدعومة في إطار فريق عمل السيادة، من خلق 377 فرصة عمل.

وتتعلق المشاريع الاستثمارية الأربعة بزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات الصغيرة والمتوسطة الموقعة، وهي HTM Confection و IM Medicare و Plastikpack Maroc وPet Factory Maroc ، من خلال اقتناء المعدات و/ أو إنشاء وتطوير وحدات صناعية في مراكش وقلعة السراغنة.

وقال مزور، في تصريح للصحافة، عقب لقاء عمل مع والي جهة مراكش – آسفي، وعامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، إن “هذه المشاريع الاستثمارية المهمة من حيث جودتها والبعد الاستراتيجي للقطاعات التي تتعلق بها، تستجيب للأولوية الوطنية لتعويض الواردات، من خلال تعزيز السيادة الغذائية والصحية والصناعية لبلدنا والمساهمة في تسريع الجهوية المتقدمة، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف الوزير أن هذه “الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل قاطرات حقيقية للتنمية في الجهة، من خلال خلق الثروة وفرص عمل للشباب”، مبرزا أنه تم وضع مخطط يروم تعزيز بنية الاستقبال التحتية الصناعية للجهة، من أجل استقبال المستثمرين المهتمين بجودة وتنافسية الجهة.

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