إحداث أكثر من 32 ألف مقاولة بالمغرب مع نهاية أبريل

2022-06-11 / 10:13
0
هبة بريس

بلغ عدد المقاولات، التي تم إحداثها بالمغرب، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، 32 ألف و510 مقاولة.

وذكر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن هذه المقاولات تنقسم بين الأشخاص الاعتباريين بـ22 ألف و819 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ9 آلاف و691 مقاولة.

وبحسب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فإن قطاع التجارة احتل المرتبة الأولى ضمن مجموع المقاولات التي تم إحداثها بـ 35.86 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (18.63 في المائة)، والخدمات المتنوعة (17.28 في المائة)، والنقل (9.21 في المائة)، والصناعات (6.83 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6.18 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2.6 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (2.3 في المائة)، والأنشطة المالية (1.11 في المائة).

وأظهر التوزيع الجهوي هيمنة جهة الدار البيضاء-سطات بـ 9306 مقاولة، تليها جهات طنجة-تطوان-الحسيمة (4465 مقاولة)، والرباط-سلا-القنيطرة (4424 مقاولة)، ومراكش-آسفي (3037 مقاولة)، وفاس-مكناس (2592 مقاولة)، وسوس ماسة (2146)، وجهة الشرق (1768)، والعيون الساقية الحمراء (1537)، وبني ملال خنيفرة (1184)، ودرعة تافيلالت (941)، والداخلة وادي الذهب (756) وكلميم واد نون (354).

وفيما يتعلق بالشكل القانوني، فإن 62.3 في المائة من المقاولات، التي تم إحداثها، من الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، و37.4 في المائة تنتمي للشركات ذات المسؤولية المحدودة، و0.2 في المائة شركات مجهولة الاسم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس جهة الشرق يطلق برنامجا لدعم التعاونيات واتحاداتها

مجلس جهة الشرق يطلق برنامجا لدعم التعاونيات واتحاداتها

2022-06-11 / 12:35
Photo of مزور: 191 مليون درهم لتعزيز السيادة الصناعية لجهة مراكش آسفي

مزور: 191 مليون درهم لتعزيز السيادة الصناعية لجهة مراكش…

2022-06-11 / 11:55
Photo of المغرب ونبجيريا تسارعان الخطى لتدشين مشروع بناء خط أنابيب الغاز

المغرب ونبجيريا تسارعان الخطى لتدشين مشروع بناء خط أنابيب…

2022-06-10 / 19:00
Photo of إلموندو..التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا يفوق 16 مليار أورو

إلموندو..التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا يفوق 16 مليار أورو

2022-06-10 / 18:41
Photo of وزارة الفلاحة: “استوردنا 41 في المئة من احتياجات القمح من دولتي البرازيل و الأرجنتين”

وزارة الفلاحة: “استوردنا 41 في المئة من احتياجات القمح…

2022-06-10 / 15:16
Photo of مضاعفة شبابيك الملكية الصناعية والتجارية بفروع الغرفة المهنية للدار البيضاء

مضاعفة شبابيك الملكية الصناعية والتجارية بفروع الغرفة المهنية للدار…

2022-06-10 / 11:30
Photo of فتاح العلوي: جهود المغرب مكنته من التقدم إقليميا ودوليا في مؤشرات الاقتصاد الأخضر

فتاح العلوي: جهود المغرب مكنته من التقدم إقليميا ودوليا…

2022-06-10 / 09:40
Photo of ” لارام ” والمكتب الوطني المغربي للسياحة يوحدان جهودهما للترويج لوجهة المملكة

” لارام ” والمكتب الوطني المغربي للسياحة يوحدان جهودهما…

2022-06-09 / 22:43
Photo of العلوي : جهود المغرب مكنته من التقدم في مؤشرات الاقتصاد الأخضر

العلوي : جهود المغرب مكنته من التقدم في مؤشرات…

2022-06-09 / 21:02
Photo of اخنوش يستقبل وفدا من مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي

اخنوش يستقبل وفدا من مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي

2022-06-09 / 20:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق