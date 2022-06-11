إحداث أكثر من 32 ألف مقاولة بالمغرب مع نهاية أبريل

هبة بريس

بلغ عدد المقاولات، التي تم إحداثها بالمغرب، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، 32 ألف و510 مقاولة.

وذكر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن هذه المقاولات تنقسم بين الأشخاص الاعتباريين بـ22 ألف و819 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ9 آلاف و691 مقاولة.

وبحسب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فإن قطاع التجارة احتل المرتبة الأولى ضمن مجموع المقاولات التي تم إحداثها بـ 35.86 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (18.63 في المائة)، والخدمات المتنوعة (17.28 في المائة)، والنقل (9.21 في المائة)، والصناعات (6.83 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6.18 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2.6 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (2.3 في المائة)، والأنشطة المالية (1.11 في المائة).

وأظهر التوزيع الجهوي هيمنة جهة الدار البيضاء-سطات بـ 9306 مقاولة، تليها جهات طنجة-تطوان-الحسيمة (4465 مقاولة)، والرباط-سلا-القنيطرة (4424 مقاولة)، ومراكش-آسفي (3037 مقاولة)، وفاس-مكناس (2592 مقاولة)، وسوس ماسة (2146)، وجهة الشرق (1768)، والعيون الساقية الحمراء (1537)، وبني ملال خنيفرة (1184)، ودرعة تافيلالت (941)، والداخلة وادي الذهب (756) وكلميم واد نون (354).

وفيما يتعلق بالشكل القانوني، فإن 62.3 في المائة من المقاولات، التي تم إحداثها، من الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، و37.4 في المائة تنتمي للشركات ذات المسؤولية المحدودة، و0.2 في المائة شركات مجهولة الاسم.

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