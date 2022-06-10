مضاعفة شبابيك الملكية الصناعية والتجارية بفروع الغرفة المهنية للدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد كل من حسان بركاني رئيس غرفة التجارة و الصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات و عبد العزيز بيقيقي المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، اجتماع عمل بمقر الغرفة تمحور حول تفعيل و تعزيز سبل الشراكة بين المؤسستين.

و خلص الاجتماع للاتفاق لخلق و مضاعفة شبابيك مؤسسة الملكية الصناعية والتجارية داخل مقرات الغرفة على صعيد الجهة سواءا بالمقر المركزي بالدار البيضاء أو بالملحقات في المدن التابعة لها.

و سيتم إنشاء شبابيك جديدة لتقديم خدمات الملكية الصناعية و التجارية بمدن المحمدية و سطات و الجديدة داخل فروع الغرفة المهنية، بإشراف مباشر من المكتب المغربي للملكية الصناعية و الفكرية.

هذا و تقرر منذ أشهر مضت العمل بشبابيك المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بمقرات الغرفة المهنية للبيضاء لتقريب الخدمات من المرتفقين و هو ما مكن من إنجاز ما مجموعه 5710 عملية لحدود الساعة.

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