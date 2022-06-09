خالد ايت الطالب

ايت الطالب يستقبل أعضاء البعثة الصحية للحج

2022-06-09 / 17:42
0
هبة بريس

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ٱيت طالب، اليوم الخميس بالرباط، حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية التي ستتكفل بالتغطية الصحية للحجاج المغاربة خلال موسم الحج 2022م-1443هـ.
ونقل بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن السيد آيت طالب تأكيده في كلمة بالمناسبة، على أهمية خدمة ضيوف الرحمان وتمثيل الوزارة والوطن أفضل تمثيل لدى مصالح المملكة العربية السعودية، وذلك بحسن المعاملة والاخلاق الرفيعة والتواجد المستمر رهن إشارة حجاج بيت الله الحرام.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير أعضاء البعثة الصحية الى استحضار مهمتهم النبيلة كجنود خفاء في خدمة ضيوف الرحمان من حجاجنا الميامين، وإنجاز العمل الموكول لهم بكل تفان وإخلاص ونكران الذات لرعاية صحتهم والسهر على سلامتهم الجسدية والنفسية.

ونظرا للحالة الوبائية التي يعيشها العالم إثر جائحة كورونا، يضيف خالد آيت طالب “فإن مسؤولية اعضاء البعثة تتجسد في مختلف المراحل الوقائية قبل العلاجية، والمتمثلة في تحسيس الحجاج وتعليمهم كيفية اتخاد جميع التدابير الاحترازية للوقاية من مختلف الأمراض، وتقديم العلاجات الصحية الأولية لتجنيبهم مضاعفات المرض وأخطاره، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية عند الضرورة وتتبع حالتهم المرضية عن كثب.

كما تتمثل مسؤولية اعضاء البعثة في تقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم أثناء فترة النقاهة، ورصد الأخطار الصحية المحتملة والعمل على إيجاد الطرق والوسائل الكفيلة بالتعامل معها، وبذل أقصى الجهود ليتمكن الحجاج من أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

واشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية الى أن المنهجية التي وضعتها الوزارة، والتي تعتمد على النقط الصحية الثابتة والمتحركة ستساعد أعضاء البعثة الصحية في أداء مهامهم، مما سيمكنهم لا محالة من إعطاء دفعة نوعية جيدة للخدمات الصحية من خلال تدعيم سبل الوقاية وتقديم النصائح التربوية الصحية للمواطنين، داعيا إياهم إلى ضرورة التنسيق الجيد بينهم، وأن يتحلوا بنكران الذات وأن يكونوا أحسن سفراء للمملكة في تلك البقاع المقدسة.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الصحية المدنية تتكون من 34 إطارا طبيا وتمريضيا وإداريا، (17 طبيبا و14 ممرضا)، إلى جانب الأطر الإدارية والتقنية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توشيح عبد الجليل الحجمري بوسام السعفات الأكاديمية الفرنسي

توشيح عبد الجليل الحجمري بوسام السعفات الأكاديمية الفرنسي

2022-06-09 / 19:08
Photo of السجن موقوف التنفيذ لفقيه “الفلقة

السجن موقوف التنفيذ لفقيه “الفلقة

2022-06-09 / 18:28
Photo of مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيين في منصب عال

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيين في منصب عال

2022-06-09 / 18:19
Photo of فاس.. إيقاف شخص ذوي السوابق بتهمة الحيازة وترويج المخدرات

فاس.. إيقاف شخص ذوي السوابق بتهمة الحيازة وترويج المخدرات

2022-06-09 / 17:58
Photo of رسميا.. الأمن يشرع في استعمال منظومة جديدة للأسلحة والمعدات الوظيفية

رسميا.. الأمن يشرع في استعمال منظومة جديدة للأسلحة والمعدات…

2022-06-09 / 17:45
Photo of الSNRT تحتفي بالمسار المهني للراحل محمد الأغضف الداه

الSNRT تحتفي بالمسار المهني للراحل محمد الأغضف الداه

2022-06-09 / 17:06
Photo of ارتفاع إصابات كورونا.. الحكومة: نتمنى ألا نتخذ إجراء لا يعجبنا ولا يعجب المواطنين

ارتفاع إصابات كورونا.. الحكومة: نتمنى ألا نتخذ إجراء لا…

2022-06-09 / 17:03
Photo of دعم مهنيي النقل: بايتاس: نسبة المستفيدين من الدفعة الأولى بلغت 90%

دعم مهنيي النقل: بايتاس: نسبة المستفيدين من الدفعة الأولى…

2022-06-09 / 16:54
Photo of المحمدية.. تفكيك عصابة متخصصة في سرقة محركات السقي الفلاحي

المحمدية.. تفكيك عصابة متخصصة في سرقة محركات السقي الفلاحي

2022-06-09 / 16:16
Photo of لقجع: لولا تدخل الحكومة لاقتنى المواطنون قنينة الغاز ب 140 درهما

لقجع: لولا تدخل الحكومة لاقتنى المواطنون قنينة الغاز ب…

2022-06-09 / 15:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق