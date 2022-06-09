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لقجع: نفقات صندوق المقاصة ستنتقل من 16 مليار درهم إلى أزيد من 30 مليار درهما

2022-06-09 / 16:03
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لبنى ابروك - هبة بريس

استعرض فوزي لقجع الوزير المنتدب لـوزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، تطور نفقات المقاصة خلال السنة الجارية.

وذكر لقجع في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أن الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية لصندوق المقاصىة والمتمثلة في 16 مليار درهم، صرف منها 9.7 على البوطة و3.3 على القمح و400 مليون درهم للسكر.

وبالتالي، يضيف لقجع، فقد تم صرف هذه الاعتمادات بأكملها، ونحن في حاجة لاعتمادات اضافية لننتقل من 16 مليار الى أزيد من 30 مليار درهم.

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