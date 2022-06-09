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لقجع: الدولة ستخصص أكثر من مليار و200 مليون درهم لدعم أسعار السكر

2022-06-09 / 15:59
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هبة بريس - الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن الدولة ستخصص أكثر من مليار و200 مليون درهم هذه السنة للحفاظ على أسعار السكر بجميع أنواعه.

وذكر الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أن أسعار السكر الخام المستورد كانت تبلغ 380 دولار للطن واليوم بلغت 460 دولار للطن الواحد.

وأضاف الوزير، أن هذه الزيادات أسفرت عن تطور نفقات صندوق المقاصة التي ستنتقل من 16 مليار درهم الى ازيد من 30 مليار جرهم برسم هذه السنة.

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