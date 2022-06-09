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الPPS يرفض تبخيس الحكومة لدور مصفاة “لاسامير”

2022-06-09 / 13:06
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هبة بريس - الرباط

استحضر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، إيجاباً البيان الأخير للجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير.

وفي هذا الصدد، أعرب المكتب السياسي للحزب، عن استنكاره للصمت الذي تُـــواجِهُ به الحكومةُ الخسائر الفادحة التي تتكبدها بلادُنا من جراء إبقاء وضع المصفاة على وضعيتها الحالية، بشكلٍ عَمْدي.

كما عبر الحزب عن شجبه لتضارب المصالح الذي يعتري هذا الملف، وعن رفضه لخطاب الدفاع عن خيار استيراد المواد البترولية الصافية، ولإصرار الحكومة على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، وذلك بالنظر إلى المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول في خلق مناصب الشغل، وتطوير الصناعة الوطنية، واقتصاد الفاتورة الطاقية، ورفع المخزون الوطني، والإسهام، بالتالي، في حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

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تعليق واحد

  1. اللهم إن هذا منكر زيادة كل يوم بدون الرجوع إلى ثمن السوق الدولي زيدو زيرو لحبل مزيان فانتم جائحة هذا الوطن

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