بودريقة: “محطة أولاد زيان فيها مشاكل كثيرة ومخاصهاش تبقى وسط كازا”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد محمد بودريقة رئيس مقاطعة مرس السلطان أنه مع ساكنة المنطقة التي عبرت عن تضررها من تواجد محطة أولاد زيان الطرقية وسط تجمع سكني بما يحيط بها حاليا من فوضى و سوء تدبير.
و قال بودريقة بأن مقاطعة مرس السلطان تتفهم غضب ساكنة حي التيسير 1 و باقي الأحياء المجاورة لمحطة أولاد زيان الطرقية بالدار البيضاء، خاصة أن المنطقة أضحت مرتعا لعدد من الظواهر المشينة كالسرقات.
و أوضح رئيس مقاطعة مرس السلطان في تصريح لهبة بريس بأن “محطة أولاد زيان ماخصهاش تبقى تما”، مضيفا بأن مجلس المدينة و المقاطعة يشتغلان لإيجاد حل لهذا المشكل الذي بات يؤرق بال الساكنة.
هذا و جدد محمد بودريقة التأكيد على أن صلاحيات المقاطعة محدودة في منح تراخيص الاستفادة من نقل الإرساليات و ليس الركاب، حيث تعمد بعض الوكالات لنيل رخصة نقل الإرساليات و تتحول بعد ذلك لنقل الركاب و هو ما يفرض من السلطة المحلية و الأمنية التدخل بحزم لتحرير مخالفات في الموضوع قبل سحب الرخصة.
تصريح محمد بودريقة رئيس مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء في المقطع أسفله:
3 تعليقات
أو من بعد هد التصريح اشنو غدير انتا أو لا غير داوي المشكل مطروح قبل مدجي انتا الغدا شوف شحال المدة أو انتا في موضع القرار ولا شئ تحرك
الداربيضاء مشاء الله كلها غيها غير محطة للحافلات وحدة رخاص 3محطات هلى الاقل را المسافر الى مزل بالليل او شد طاكسي صغير باش يمشي لدارو كايحسب عليه تمن باش جا فالحافلة لأن الداربيضاء كبيرة
لي جاي من الشمال محطة ريشبوند
لي طالع من الجديدة….محطة الوزيز
لي طلع من مراكش محطة سباتة
لي جاي من بن احمد….محطة حاي لالة مرم.