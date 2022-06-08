نشرة خاصة: موجة حر بعدد من المناطق من الجمعة إلى الأحد

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر (ما بين 39 و 47 درجة) من بعد غد الجمعة إلى يوم الأحد المقبل بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم، يوم الجمعة، تسجيل درجات حرارة تتراوح مابين بين 39 و 42 درجة بأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، الخميسات، وزان، تاونات، مولاي يعقوب، فاس، مكناس، صفرو، خنيفرة، خريبكة، بني ملال، الفقيه بنصالح وتارودانت، فيما سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 44 درجة بطاطا، وزاكورة و الرشيدية.

كما يرتقب يومي السبت والاحد المقبلين تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 45 و 47 درجة بكل من سيدي قاسم، وسيدي سليمان والخميسات، فيما سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 44 درجة بفاس، مكناس، مولاي يعقوب، تاونات، وزان، خريبكة، خنيفرة بني ملال، الفقيه بنصالح، قلعة السراغنة، الرحامنة، مراكش، اليوسفية، سيدي بنور، سطات، بن سليمان، برشيد، تارودانت، زاكورة، طاطا وداخل أقاليم القنيطرة، العرائش، تمارة-الصخيرات وسلا.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1