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“اتصالات المغرب” تحافظ على ترتيبها كأول علامة تجارية مغربية

2022-06-07 / 23:54
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هبة بريس ^ اقتصاد

حافظت شركة اتصالات المغرب على ترتيبها كأول علامة تجارية مغربية خلال تصنيف ”براند فينونص“ لسنة 2022.

وكشفت تصنيف Brand Finance الذي يسلط الضوء على قوة وقيمة أكبر 150 علامة تجارية إفريقية، أن شركة اتصالات المغرب صنفت في الرتبة 14 في قائمة العلامات التجارية الأفريقية، مسجلاً ارتفاعا في قيمة علامتها بنسبة 12 % تقريبا أي ما يعادل 851 مليون دولار.

واحتلت شركة اتصالات المغرب المركز الثالث كشركة لخدمات اللتصالات على المستوى القاري (خلف كل من MTN و Vodacom) .

يمكنكم الاطلاع على التقرير من خلال الضغط على الرابط التالي: https://brandirectory.com/download-report/brand-finance-africa-150-2022-preview.pdf

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