صفعة جديدة للانفصاليين.. الطوغو تقرر افتتاح قنصلية عامة بالداخلة

هبة بريس

أعلن وزير الشؤون الخارجية والادماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج، روبرت دوسيي، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن افتتاح قنصلية عامة لبلاده قريبا بالداخلة.

جاء ذلك خلال ندوة مشتركة عقدها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره الطوغولي، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية.

هذا وتنضاف قنصلية الطوغو، الى عدد من القنصليات والتمثيليات الديبلوماسية التي فتحتها عدد من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية.

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