بعد توقف أشغال الترامواي.. “حراكة” يحتلون مستودعات الأوراش و يفترشون السكة

2022-06-07 / 12:17
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هبة بريس – الدار البيضاء 

توقفت منذ فترة أشغال الخطوط الجديدة للترامواي بالدار البيضاء و كذا خطي الباصواي و ذلك منذ صدور قرار الحكومة المتعلق بارتفاع الأسعار و قدرة المقاولات على الالتزام بتعهداتها و آجالها.

هذا التوقف الاضطراري، استغله العشرات من المهاجرين السريين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء حيث قاموا باحتلال عدد من مستودعات الأوراش التي كان يستخدمها العمال و المياومين كمساكن للراحة و النوم بعد مغادرتهم لها بسبب توقف الأشغال لأجل غير مسمى.

كما لوحظ في عدد من شوارع الدار البيضاء و خاصة القريبة من أماكن تجمع “الحراكة” أن بعضا منهم لجأ لسكة التراموي الجديدة التي توقفت بها الأشغال و حولوها لمساكن مؤقتة لهم.

و استغل المهاجرون غير النظاميين وجود حواجز حديدية خاصة بالأشغال في جنبات سكك الترامواي للاحتماء بداخلها في فترات الليل، و تحولت عدد من الأماكن بها لحلقات تجمع لهم.

و تجدر الإشارة إلى أنه و منذ واقعة اختطاف طفلة بالقرب من إحدى المقابر المهجورة غير بعيد عن محطة أولاد زيان و ما رافق ذلك من حملات أمنية مباغتة لأماكن تجمع “الحراكة”، أضحى عدد منهم يفضل المكوث بعيدا عن المحطة لتفادي الوقوع في قبضة عناصر الأمن و هو ما دفع بعضهم لاحتلال مستودعات ورش الترامواي.

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