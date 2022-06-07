تنامي ظاهرة تسكع المختلين عقليا في شوارع البيضاء يثير استياء الساكنة

2022-06-07 / 11:00
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تشهد عدد من شوارع الدار البيضاء في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة تسكع المختلين عقليا و الأشخاص الذين تظهر عليهم اضطرابات نفسية، حيث يتجولون بكل حرية في الشوارع مما يشكل خطرا على الغير و عليهم كذلك.

و لوحظ في الأيام الماضية انتشار عدد كبير من المختلين عقليا في الشوارع و الساحات العمومية، يقومون بتصرفات غريبة و أحيانا يعتدون على بعض المارة و الأطفال.

و آثار تجول هاته الفئة التي تحتاج لرعاية و مراقبة خاصتين، استياء الساكنة، في ظل الخطر الذي يشكله تجولها بكل حرية في الأماكن العمومية، مطالبين السلطات المعنية للتدخل قصد وضعهم في دور الرعاية و بمراكز الأمراض العقلية.

هذا و كانت ظاهرة تجول المختلين عقليا بشوارع العاصمة الاقتصادية قد قلت بشكل كبير خلال جائحة كورونا في ظل الحملة التي شنتها مصالح الداخلية حيث وضعتهم في مقرات خاصة، قبل أن تعود للبروز و بشكل أكبر في الأسابيع الماضية.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس.. توصيات المعرض الوطني للمعادن في نسخته الثانية

فاس.. توصيات المعرض الوطني للمعادن في نسخته الثانية

2022-06-07 / 11:52
Photo of القصر الكبير.. توقيف 3 أشخاص متورطين في ترويج أجهزة تستعمل في الغش

القصر الكبير.. توقيف 3 أشخاص متورطين في ترويج أجهزة…

2022-06-07 / 11:19
Photo of جون أفريك: آلاف الشرطيين المغاربة يؤمنون مونديال قطر

جون أفريك: آلاف الشرطيين المغاربة يؤمنون مونديال قطر

2022-06-07 / 10:00
Photo of استياء واسع من شركة “BLS“ لطلب التأشيرات بسبب ضعف خدماتها

استياء واسع من شركة “BLS“ لطلب التأشيرات بسبب ضعف…

2022-06-07 / 09:14
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-07 / 09:10
Photo of منع رسو سفينة سياحية بميناء طنجة المدينة بسبب “كورونا

منع رسو سفينة سياحية بميناء طنجة المدينة بسبب “كورونا

2022-06-07 / 06:44
Photo of موقع مكسيكي يسلط الضوء على الانهيار الكامل لـ “البوليساريو”

موقع مكسيكي يسلط الضوء على الانهيار الكامل لـ “البوليساريو”

2022-06-06 / 23:30
Photo of تعزية في وفاة والد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية

تعزية في وفاة والد المدير العام للمكتب الوطني للسكك…

2022-06-06 / 23:00
Photo of هيكل: تقنين القنب سيعطي بعدا طبيا وصيدليا للمغرب

هيكل: تقنين القنب سيعطي بعدا طبيا وصيدليا للمغرب

2022-06-06 / 22:41
Photo of السكوري : مأسسة الحوار الاجتماعي مكسب مهم

السكوري : مأسسة الحوار الاجتماعي مكسب مهم

2022-06-06 / 22:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق