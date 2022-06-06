الوزير مزور يطلق أشغال توسيع وحدة لإنتاج البسكويت بحد السوالم

هبة بريس

عززت أنوار أنفست القدرات الإنتاجية لفرعها “بيست بسكويت المغرب”، الموجود في حد سوالم، عبر تزويده بوحدة إنتاجية إضافية.

وتتوخى المجموعة من هذه التوسعة، التي حضر تدشين أشغالها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والتي تركز على البسكويت والأكلات الجاهزة، تلبية الطلب الوطني والدولي.

وتمثل هذه التوسعة استثمارا إجماليا قدره 350 مليون درهم، والذي سينفذ على ثلاث مراحل في أفق 2024، وتستهدف خلق 700 فرصة شغل مباشرة عند اكتمال المشروع. وتهدف المجموعة من هذا المشروع إلى طرح عرض جديد، مبتكر، متنوع، وقادر على منافسة المنتجات المستوردة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الورش يعتبر الثالث من نوعه لمجموعة “بيست بسكويت المغرب”، التي سبق لها أن استكملت الأول في 2015 والثاني في 2020، معززة بذلك حجمها وقدراتها الإنتاجية الصناعية. وبذلك أصبحت المجموعة تعد أكبر مصنع لإنتاج البسكويت بالمغرب، سواء من حيث المساحة أو من حيث الطاقة الإنتاجية.

وفي سياق تأثرت فيه الصناعة عموما بتداعيات الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد، اختارت المجموعة الانخراط في ديناميكية للنمو من خلال إنجاز استثمار مكنها من إطلاق مرحلة جديد للتنمية.

وقال السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في تصريح بالمناسبة : « يعتبر هذا الاستثمار الجديد مؤشرا على الديناميكية الكبرى التي يعرفها قطاع البسكويت الصناعية في إطار إتفاقية البرنامج لتنمية قطاع الصناعات الغذائية. الشيء الذي يشكل مكسبا لعلامة “صنع في المغرب” سواء على مستوى الجودة أو التنافسية، لترسخ مكانتها كمرجعية عالمية ». وأضاف السيد مزور : « الاستثمار في هذا القطاع يزيد بقوة في قدراتنا الإنتاجية الوطنية، ويعزز اندماج سلاسل القيمة، إضافة إلى خلق المزيد من فرص الشغل والمساهمة بشكل أكبر في أمننا الغذائي والسيادة الصناعية للبلاد، طبقا للتوجيهات الملكية السامية. يتعلق الأمر بقطاع واعد ذو إمكانيات عالية : فإلى حدود اليوم واكبنا في إطار صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات 26 مشروعا في فرع البسكويت الصناعية والشكولاطة والسكاكر باستثمار إجمالي قدره 2 مليار درهم والتي ستمكن من إحداث 5400 فرصة عمل مباشرة ».

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