وزيرة الاقتصاد: “ماشي لاسامير اللي أتحل أزمة غلاء المحروقات فالمغرب”
هبة بريس - الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن إعادة تشغيل شركة “لاسامير” لن يحل أزمة المحروقات في المغرب.
وقالت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، ‘عدد من البرلمانيين تكلمو على ملف لاسامير ، الملف فالقضاء وكاين تحكيم دولي فالمشكل”.
وأضافت الوزيرة مخاطبة البرلمانيين بالقول “اللي بغا يعاون وعارف كيفاش يفك هاد الدوسي ديال لاسامير مرحبا”، مسترسلى بالقول “وماشي لاسامير اللي غادي تفك أزمة الحالية ديال ارتفاع أسعار المحروقات فالمغرب.”
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4 تعليقات
الملف فالقضاء وكاين تحكيم دولي فالمشكل و هناك تحكيم اخر الفهم يفهم
مع كامل الأسف السيدة الوزيرة انتي خاطئة تماما لان اغلب المحللين الاقتصاديين أكدو انه اذا عادت مصفاة لاسمير للاشتغال سوف ينزل ثمن المحروقات بشكل جد ملحوظ.
طبعا سيدتي كانت لاسمير تحل مشكل المحروقات في البلاد، لكنها تفككت لما دخلها لوبي محلي ليهديها هي واملاكها على طابق من ذهب للوبي اجنبي رضع لجميع من حليبها واكل زبدتها ورمي المغاربة بالماء العادم. لقد كان حريا بإيقاف هذا المسلسل الدرامي عند انطلاقه ولكن لك الله ياوطني.
تصريحها ربما يخدم أجندة أخرى وكيف لا وهم يتحكمون في السوق هل تريدون أن تشغل لاسامير طبعا الربح ضعيف وربما هدا الملف غير مهتمين بحله لأنه يخدم مصالحهم