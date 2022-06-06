“من الموضة إلى الكتاب”.. لقاءات أدبية بين الكتاب الإيطاليين والمغاربة

2022-06-06 / 13:19
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يرى المعهد الثقافي الإيطالي بالرباط في المعرض الدولي للنشر والكتاب 2022 مناسبة سانحة لمشاركة الزوار الأدب الإيطالي، إضافة إلى العديد من التخصصات الثقافية الإيطالية الأخرى.

و في هذا الصدد، سيعرف رواق المعهد الثقافي الإيطالي بالرباط بالمعرض الدولي للكتاب والنشر 2022، خلال الفترة من 2 إلى 12 يونيو، لقاءات أدبية بين الكتاب الإيطاليين والمغاربة.

و ستتم، وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه ، برمجة لحظات تبادل بفضل التعاون الثمين بين كاميلا كاليا، مديرة المعهد الثقافي الإيطالي بالرباط، والشاعر المغربي حسن نجمي.

ولمنح المزيد من المتعة لزوار الرواق الإيطالي، سيشمل الرواق فضاءً تحت عنوان “من الموضة إلى الكتاب”، الذي ستعرض فيه منشورات الموضة الإيطالية بالإضافة إلى ثلاث أزياء نسائية من مجموعة الخياطة العليا الإيطالية لمؤسسة سارتيرانا آرتي، وذلك للتعبير عن العلاقة الأساسية الموجودة بين الفن والمهارات الإيطالية العليا.

القطاع الآخر الذي سيتم إبرازه خلال هذا الحدث، هو فن الطبخ الإيطالي، من خلال فضاء “من المطبخ إلى الكتاب”، حيث ستنظم ورشات من تنشيط غابرييل فادروشيو، السيف الكبير لدى كازا أرتوسي.

*الصورة من الأرشيف

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