بروكسيل.. السفارة المغربية ومؤسسة الحسن الثاني تحتفلان بالمتفوقين دراسيا

2022-06-06 / 11:34
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هبة بريس

نظمت السفارة المغربية ببروكسيل ومؤسسة الحسن الثاني، الحفل السنوي الخاص بتوزيع الجوائز على المتفوقين في مباراة الخاصة بنيل شهادة استكمال الدروس الابتدائية لأبناء الجالية.

الحفل عرف حضور كلا من نائبة سفير المملكة المغربية السيدة ليلى فلا والقنصل العام لبروكسل مصطفى حلتوت وكذا القنصل العام لانفرس السيد ابراهيم رزقي والقنصل العام السيد عبدالقادر عابدين، الى جانب عدد من رؤساء الجمعيات والمجتمع المدني, ورجال الإعلام وأبناء الجالية.

و عرف الحفل فقرات محورية فنية ابداعية, أبطالها ابناء الجالية، من لوحات فنية وعروض مسرحية متميزة , والتي صفق لها الحضور بحرارة لجودتها ورونقها المتميز والابداعي , حيث ابانوا على روح المواطنة الحقيقية, وعبروا بكل ىصدق وامانة على تمسكهم بالعرش العلوي المجيد, تحت شعار الله الوطن الملك , وذلك في جو مغربي بامتياز , مرددين ونحن معهم النشيد الوطني بكل حب ومحبة .

كما تميز الحفل الذي وقف على تحضيره رئيس مصلحة التعليم، يوسف الرياني، بتكريم عدد من الشخصيات التعليمية الذين ساهموا بشكل مباشر وبصموا بصمة للتاريخ, كالاستاذ مبارك البابلوني والاستاذ توفيق زين العابدين.

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