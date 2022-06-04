أردوغان: الناتو ليس منظمة لضمان أمن التنظيمات الإرهابية

هبة بريس - وكالات

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه ليس منظمة لضمان أمن الجماعات الإرهابية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، أثناء مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بأنقرة، بحسب وكالة “الأناضول”.

وقال الرئيس التركي: “أقولها بشكل واضح وصريح، الناتو ليس منظمة تضمن أمن التنظيمات الإرهابية”.

وأوضح أنه أبلغ ذلك الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة.

وقال أردوغان إن أعضاء حزب العمال الكردستاني “يصولون ويجولون ويحملون صور زعيمهم كيفما يشاؤون” بالسويد وفنلندا.

وأشار الرئيس التركي، إلى أن أتباع حزب العمال الكردستاني ينظمون تظاهراتهم ضد أنقرة تحت حماية الشرطة بدول مثل السويد وفنلندا وألمانيا وفرنسا وهولندا.

وأكد أنه لا يمكن لبلاده تكرار الخطأ الذي ارتكبته في السابق، عندما وافقت على عودة اليونان للناتو، متهما أثينا باحتضان أعضاء تنظيمات إرهابية.

وكان أردوغان قد أكد في وقت سابق أن موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا للناتو مرهونة بمدى مراعاة البلدين للمخاوف الأمنية التركية.

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