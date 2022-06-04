المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعرف باختصاصاته بمعرض الكتاب (+فيديو)

هبة بريس - الرباط

تستهل المجلس الأعلى للسلطة القضائية حضوره بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، في دورته 27، يوم أمس الجمعة 3 يونيو 2022 برنامجه بعرض تعريفي حول المجلس واختصاصاته، قدمه الأستاذ مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس.

وقدم الأستاذ الابراز لمحة تاريخية حول التحولات التي سبقت فترة التأسيس لاستقلال السلطة القضائية، وتأسيس المجلس الأعلى للسطلة القضائية سنة 2017، مستعرضا البدايات الأولى للقضاء المغربي، ومختلف التحولات التي طرأت على مؤسسة “المجلس الأعلى” منذ فجر الاستقلال.

وبعد إشارته إلى اللحظة التاريخية المتمثلة في تبني المملكة المغربية دستورا جديدا، سنة 2011، أبرز السيد الأمين العام المؤشرات الكبرى للتأسيس لاستقلال السلطة القضائية، وتمكين المجلس من هيكلة تنظيمية، وبنية مؤسساتية مستقلة، واختصاصات وصلاحيات تجعله يملك مفاتيح قيادة إصلاح العدالة، خدمة للمواطن أولا وأخيرا.

وأبرز الأمين العام أهم هذه الاختصاصات، والمتمثلة أساسا في تدبير وضعية القضاة، وفق مبادئ تكافؤ الفرص، والاستحقاق والكفاءة، ووفق المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وأضاف الأمين العام أن من جملة اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية تلك المتمثلة في المسؤولية الملقاة على عاتقه لحماية استقلال القاضي ضد كل ما قد يتهدد استقلاليته، إضافة إلى اختصاص المجلس المتمثل في وضع التقارير وإصدار الآراء والتوصيات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0