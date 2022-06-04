“الداكي” يفتتح أنشطة رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب

هبة بريس - الرباط

حضر الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، زوال أمس الجمعة 03 يونيو 2022، افتتاح فعاليات أنشطة رئاسة النيابة العامة بالدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تحت شعار: “نيابة عامة مواطنة”.

وتابع رئيس النيابة العامة مرفوقا بالأستاذ هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة العامة بقاعة الأوداية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، عرضا حول موضوع “أولويات السياسة الجنائية في المرحلة الراهنة”، أطره الأستاذ أحمد والي علمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية.

وبرواق رئاسة النيابة العامة، تابع الداكي حصيلة المجهودات المبذولة للتعريف بالخدمات المقدمة من طرف رئاسة النيابة العامة، وذلك بواسطة الإصدارات الورقية، المطويات، الأشرطة المصورة.

وعرف رواق رئاسة النيابة العامة هذه السنة، تقديم دليل خدمات النيابة العامة، الذي يحدد بتفصيل الخدمات المقدمة من طرف النيابات العامة وشروط الحصول عليها والوثائق المدلى بها وذلك لتوحيد العمل بين جميع النيابات على الصعيد الوطني.

ولتعزيز الولوج للعدالة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تم إعداد مجموعة من المطويات للتعريف بخدمات النيابة العامة لهذه الفئة، تشمل وثائق تمت كتابتها بطريق “برايل”. كما تم إعداد فيديو خاص بأنشطة رئاسة النيابة العامة بلغة الإشارة.

زيارة رئيس النيابة العامة للمعرض الدولي للنشر والكتاب شملت أيضا زيارة اروقة عدة مؤسسات كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورواق وزارة العدل.

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