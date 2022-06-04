منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة راس كبدانة – السعيدية

2022-06-04 / 10:40
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هبة بريس

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،، عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات (راس كبدانة – السعيدية) التابعة للمنطقة البحرية للناظور، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط.

وذكر بلاغ للوزارة أن نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى هذه المنطقة ” أظهرت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في الصدفيات”.

وتبعا لذلك، أوصى المصدر ذاته مستهلكي هذا المنتوج بأن لا يقتنوا إلا الصدفيات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية التي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة (الأسواق الرسمية)، محذرا من كون الصدفيات التي تروج أو تباع بشكل غير منظم لا تتوفر على أي ضمانة صحية، وتشكل بالتالي خطرا على صحة المواطنين.

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