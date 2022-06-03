بلغت حوالي 790 مليار درهم.. ارتفاع ودائع الأسر المغربية بالبنوك

هبة بريس

سجلت الودائع لدى البنوك، في متم أبريل 2022، زيادة سنوية بنسبة 5ر6 في المائة لتصل إلى 7ر060 .1 مليار درهم، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر بلغت 9ر789 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 7ر3 في المائة مع 3ر189 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، فيما زادت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 5ر11 في المائة إلى 7ر164 مليار درهم .

وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ، في نهاية شهر أبريل الماضي، ارتفاعا بمقدار 15 نقطة أساس لتستقر عند 62ر2 في المائة، بينما انخفضت الودائع لأجل 6 أشهر بمقدار 12 نقطة أساس إلى 04ر2 في المائة.

وبالنسبة لحسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد، حسب المصدر ذاته، عند 05ر1 في المائة في النصف الأول من عام 2022، بزيادة نقطتين أساس مقارنة مع النصف السابق.

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