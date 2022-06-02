تركيا..السلطات الأمنية توقف مهاجرين مغاربة

2022-06-02 / 19:44
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هبة بريس _ الرباط

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 18 مهاجراً غير نظامي دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية في ولاية قرقلار إيلي وسط تركيا.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر أمنية، الخميس، أن فرقا من قيادة قوات الدرك بالولاية تلقت معلومات تفيد بوجود مهاجرين غير نظاميين في منطقة كوفجاز وويزة بالولاية

و أضافت المصادر أن فرق قيادة الدرك ألقت القبض في المنطقتين على 18 مهاجرا من المغرب وأفغانستان دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

و أشارت المصادر أن فرق الأمن سلمت المهاجرين غير النظاميين إلى مركز ترحيل المهاجرين بعد اتخاذ الإجراءات بحقهم في قيادة الدرك.

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