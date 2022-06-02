شركة “جودة” تعلن عن زيادات صاروخية في أسعار الحليب

2022-06-02 / 17:52
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هبة بريس - الرباط

تزامنا وموجة ارتفاع الأسعار التي تعرفها عدد من المنتجات والمواد الغذائية، قررت شركة “جودة” لإنتاج الحليب ومشتقاته رفع أسعار الحليب.

وفي مراسلة وجهتها للمراكز التجارية ونقاط البيع، أعلنت شركة “جودة” عن أسعار الحليب الجديدة التي تراوحت بين 30 سنتيما و1.5 درهما.

وهمت الزيادات الجديدة التي ستطبق انطلاقا من شهر يونيو الجاري، الحليب الكامل الدسم والخالي من الدسم والحليب المعقم وكذا حليب الأطفال.

هذا وفور تداول لائحة الأسعار الجديدة، عبر عدد من النشطاء عن سخطهم من الزيادات متوعدين الشركة ب”المقاطعة”، وكذا مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

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