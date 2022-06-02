الحموشي يؤشر تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن

هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الأربعاء فاتح يونيو وبحر الأسبوع الماضي، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن أزرو وبني أنصار وكلميم والسعيدية وزاكورة والدار البيضاء والرباط.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تسعة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بمدينة زاكورة ورئيس لفرقة الشرطة السياحية بمدينة السعيدية، فضلا عن تعيين رئيسي المصلحتين الإداريتين بمنطقتي أمن عين الشق والفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة أخرى للأمن العمومي، تضمنت تعيين ثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدينتي الرباط وبني أنصار، فضلا عن قائد لفرقة متنقلة للمحافظة على النظام بمدينة كلميم ورئيس لفرقة السير والجولان بمدينة أزرو.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

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